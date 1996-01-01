Кьера Чаплин: "От русских друзей у деда были одни неприятности"

Мистер Чарли ЧАПЛИН был не только гениальным актером, он умел нравиться женщинам. У Чаплина и его последней супруги Уны родилось шестеро детей, так что сейчас творческое наследие Великого немого поделили между собой дети и 24 внука. Гостья фестиваля "Меридианы Тихого", модель, певица, актриса Кьера ЧАПЛИН привезла на суд зрителей сразу три свои работы. Документальный фильм о жизни и творчестве великого деда с экскурсом в современную историю семьи Чаплиных и два восстановленных короткометражных "дедушкиных" фильма с новым музыкальным оформлением.

"В нашей большой семье с особым вниманием относятся к творческому наследию деда. Но до сих пор мы не обращались к его ранним короткометражным фильмам. Я взяла этот труд на себя и с помощью композитора Кшесемира ДЕБСКИ вдохнула в них новую жизнь, - рассказала на встрече со зрителями Кьера Чаплин. - Оригинальная музыка была повторяющейся, можно сказать, случайной, фильмы озвучивали пианисты. Перед тем как преступить к такой серьезной работе, я прослушала много музыкальных произведений разных людей и остановила свой выбор на Дебски. Его музыка и фильмы моего деда созвучны".

- Все ли 24 внука и внучки разъезжают по международным фестивалям или кто-то из родственников Чаплина выбрал иную стезю?

- Мы все художники в широком смысле этого слова, хотя не все занимаемся кино. Некоторые - театром и музыкой, а мой папа, например, художественный руководитель цирка. Владивостокцы первыми в России увидят мой документальный фильм и обновленные короткометражки Чаплина. У нас большая и дружная семья, иногда мы собираемся вместе в семейном поместье в Швейцарии. В этом поместье дедушка провел последние годы жизни со своей женой Уной, после того как его внесли в "черный список " США.

- Чаплин - человек и Чаплин - актер. Соответствовал ли ваш дед в жизни своему экранному образу?

- Своего деда я никогда не видела. Мой отец, сын Чаплина, говорил, что он был веселым человеком, особенно в кругу друзей. На съемочной площадке становился строгим и требовательным. Один человек в нем как бы делился надвое, но ни одна из половин не соответствует экранному образу. Чаплин никогда не был в России, но, по словам Кьеры, у него в Америке было много русских друзей. Правда, они доставляли ему немало неприятностей: занимали в долг деньги и никогда не возвращали.

Кьера - первая из рода Чаплиных побывала России. Вместе с постоянным гостем фестиваля Роком БРИННЕРОМ организаторы свозили актрису на пикник на остров Русский.

"Мне понравился Владивосток: некоторые старые здания, набережная. У города приятные черты, - делилась впечатлениями Кьера. - Кроме того, до сих пор я была совсем незнакома с русским кинематографом, видела всего несколько ваших фильмов. Сейчас даже не вспомню их названий. Так что на фестиваля наверстываю упущенное".