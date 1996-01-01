Покровский заработал 20 рублей

Группа "Ногу свело" неожиданно появилась под тяжелые рифы, застав пришедших врасплох, по-хорошему удивив. Уже через минуту расслабившиеся зрители заметно приободрились, а к концу первой песни в клубе не было человека, который бы с жадностью не смотрел на сцену и не желал продолжения. Ничего удивительного, за 15 лет существования группы ее лидер Максим ПОКРОВСКИЙ научился заводить людей с пол-оборота. Его рецепт - удивительный, чистый голос, веселые, ироничные, иногда агрессивные тексты, сильная музыка и необыкновенное чувство юмора. Под их музыку невозможно стоять на месте, да никто и не собирался.

Макс явно не из тех, кто может простоять весь концерт у микрофонной стойки. Он был в ударе, радовал публику, жестами иллюстрируя тексты песни, прыгал по сцене. Концерт состоял практически только из самых известных песен группы. Во время трогательной песни "Московский романс", спетой от лица бездомного, Максим по старой традиции спустился со сцены с протянутой рукой. За три минуты он заработал 20 рублей и диск с неизвестным содержимым. После подсчета поинтересовался, хватит ли этого на рюмку водки. Тратится не пришлось, один из посетителей клуба с удовольствием угостил его. "Зарплата" была выпита тут же. В перерывах между песнями со сцены делались забавные подводки, публика живо на них реагировала, смеялась, аплодировала. Зрители с удовольствием пели вместе с музыкантами "Бензин", "Наши юные смешные голоса" и, конечно, "Хару Мамбуру". В "Давыдове" группа сумела создать настоящую атмосферу клубного концерта, когда зрители находятся на одной волне с музыкантами. Максим Покровский вальсировал с красавицей, правда, ей больше хотелось станцевать с ним танго... Кстати, молодые люди танцевали под сценой почти весь концерт, к концу вечера к ним даже присоединились гости посолиднее.