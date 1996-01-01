Тайфун на наши ноги

Из-за тайфуна, который, по слухам, привезли корейские киношники на фестиваль "Меридианы Тихого", один из спонсоров кинофорума , оператор сотовой связи "Мегафон", в День кино вынужден был кардинально поменять свои планы.

А планы были грандиозными - проект "Поднимись над облаками", которым "Мегафон" уже успел порадовать многие города России, и концерт на центральной площади Владивостока всеми горячо любимой группы "Ногу свело". Как заметила на пресс-конференции программный директор кинофестиваля Наталья ШАХНАЗАРОВА, "само название "Поднимись над облаками" как нельзя лучше отражает тему кино. Ведь когда мы смотрим фильм, мы поднимаемся над облаками обыденности. Поэтому вдвойне печально, что Владивосток не увидел такое красивое зрелище, как полет воздушного шара".

Из Приморья воздушный шар "улетел" на следующее шоу - в Хабаровск.

Из-за сильного дождя концерт с площади перенесли в Fesco-Hall. На разогреве публики перед выступлением группы Макса ПОКРОВСКОГО работали артисты местной художественной самодеятельности, поэтому те, кто пришел посмотреть на лидера "Ногу свело", заглянув в зал, разочарованно уходили.

Между прочим, напрасно. В 20:30 творческая молодежь, которая радовала своими талантами немногочисленную публику, переместилась из-за кулис в зал. Почти сразу после этого на сцену вышли музыканты, быстро отстроили оборудование, и концерт начался. Первые две песни прозвучали, как показалось, за считанные секунды, а потом шлягеры сменяли друг друга. В какой-то момент, наверное, не выдержав криков публики, требовавшей песню про московскую реку, Макс заявил, что концерт превращается в камерные "распевалки", и изменил утвержденный репертуар - спел "Клязьму", "Голоса", "Петрушку" и все свои самые популярные песни. Потом концерт внезапно закончился, звук погрузили в машину, и группа уехала на закрытую вечеринку в очень фешенебельное заведение, правда, об этом просили не писать...