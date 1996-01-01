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Погоду "заказал" "Тайфун"
Во Владивостоке открылся IV Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого". До конца этой недели именно он будет воздействовать на жизнь города, по крайней мере, когда в четверг в "Океане" будет проходить церемония награждения победителей, нужно быть готовым к традиционным пробкам в центре. Об общих впечатлениях от кинофестиваля говорить пока рано, но можно смело констатировать, что в каждой шутке всегда есть только доля шутки.
Южнокорейский фильм "Тайфун", открывший "Меридианы Тихого", принес в воскресенье проливной дождь, из-за чего посвященное Дню кино шоу и концерт группы "Ногу свело" были перенесены с центральной площади, что сильно отразилось на их зрелищности и посещаемости.
Но вернемся к церемонии открытия. В этом году она была на редкость скомканной: многие из заявленных гостей к "звездной дорожке" не прибыли. Даже жюри в полном составе собралось только на следующий день, а на церемонии были только его председатель Иван ДЫХОВИЧНЫЙ с супругой и режиссер из Китая Нин ЦАЙ. Не приехал Тонино ГУЭРРА, а Кшиштоф ЗАНУССИ ожидался в понедельник. Были, конечно, зарубежные гости, представлявшие свои работы на конкурсе, но их имена пока мало что говорят российскому зрителю, разве что самому продвинутому. Большинство присутствующих на церемонии были чиновниками краевой администрации и ее гостями в лице диппредставителей и гостей рыбацкого съезда, в вот для простых смертных билеты стоили 3-4 тыс. руб.!
Известных российских актеров и режиссеров на "звездной" дорожке практически не было. Самой "звездной", если судить по количеству аплодисментов, стала Наталья КРАЧКОВСКАЯ, сыгравшая в кино множество эпизодических ролей. Правда, для нее путь наверх оказался очень крутым, и, помахав зрителям, она "огородами" добралась к боковому входу в "Океан". Среди других гостей были звезды того же ранга - при всем уважении к их таланту, на экранах их давно не видно.
Ведущая с Первого канала Екатерина МЦИТУРИДЗЕ, ведя церемонию открытия, беспрестанно язвила, хотя, видимо, самой себе казалась очень остроумной. Думаю, без нее никто бы и не заметил, что в этом году не было ни одной поздравительной телеграммы в адрес фестиваля. Ни от столичных чиновников и думцев, как в прошлые годы, ни даже от Никиты МИХАЛКОВА, обещавшего на первом "Меридиане" поддержку новому кинодетищу. Ни даже от полпреда Камиля ИСХАКОВА, который, видимо, больше любит футбол.
Многие также заметили отсутствие на церемонии мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА и его подчиненных. Прав был классик Гоголь: если уж Иван Иванович поссорится с Иваном Никифоровичем, здравый смысл отдыхает?
Очень развеселил всех режиссер "Тайфуна" мистер КВАК, выступивший перед показом. Он заявил, что хочет, чтобы его фильм полюбили, и не понимает, почему его называют "мафиозным". Но зато теперь столица Приморья встала в один киноряд с "бандитским Петербургом". И хотя на показы "Тайфуна" был аншлаг (многим участникам массовки хотелось увидеть себя на экране), немало зрителей с показа уходили, и мало кому фильм понравился. Впрочем, не будем торопиться с приговором фестивалю.
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