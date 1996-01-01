Барды помолодели

Фестиваль проводится с 1997 года и на заре своей истории назывался "Славянский берег".

Спеть на бис перед отдыхающими съезжаются барды Хасанского района, а также из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Удивляться столь странной географии не стоит: многие хабаровчане и комсомольчане в это время года традиционно пьют пиво в бухте Баклан. Владивостокские и находкинские барды на "Славянском бризе" не появляются, ждут "Приморских струн" на Шаморе.

Отличительная особенность "Славянского бриза" - молодые голоса и патриотическая направленность песен. В Славянке базируются воинские части, и в честь фестиваля служивым выдают увольнительную на три дня. Почему бы не спеть по такому-то случаю?

В следующем году устроители обещают приятный сюрприз для гражданской молодежи: "Славянский бриз" войдет в перечень плановых мероприятий национального проекта "Образование". Победителю вручат не только памятную майку, но и 30 тыс. рублей. От государства.