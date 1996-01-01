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Гости фестиваля отправились в поля
Участники фестиваля "Pacific Meridian" исколесят все Приморье.
Традиционные кинотуры по краю начались накануне МКФ "Pacific Meridian" и продлятся до 6 сентября. Прибывшие на кинофестиваль звезды театра и кино 17 августа прямо из аэропорта отправились по городам и поселкам Приморского края. Не имея возможности привезти в полном объеме киноленты в Находку или Уссурийск, организаторы фестиваля подарили киноманам даже из самых удаленных населенных пунктов возможность "в живую" пообщаться со своими кумирами.
Первыми в Надеждинский район отправились Никита ДЖИГУРДА и Наталья КРАЧКОВСКАЯ, где 20 августа в клубах поселков Новый и Тавричанка состоялись встречи с местными жителями. Никита Джигурда однажды уже посещал район и потряс своих слушателей не только интересными рассказами об актерской карьере, но и самобытным вокалом. Как сообщил Петр СЕМИН, начальник управления культуры администрации края, народный артист России выступит перед жителями Партизанска в день его 110-летия и примет участие в фестивале бардовской песни "Золотой песок" на День города в Фокино. 26 августа Наталья Крачковская выступит на Дне поселка в Тавричанке, где будет вручать памятные подарки от администрации почетным жителям. А 27 августа, в День кино, одна из самых любимых актрис советского кино даст концерты в Новом и Раздольном.
Народную артистку СССР Людмилу ЧУРСИНУ увидят жителя Октябрьского, Дальнереченского и Красноармейского районов. А Ирина ПЕЧЕРНИКОВА посетит самые отдаленные районы Приморья: Тернейский, Ольгинский, Анучинский.
В Ханкайском, Хорольском и Октябрьском районах побывают народный артист СССР Евгений ЖАРИКОВ и заслуженная артистка России Наталья ГВОЗДИКОВА. Творческие встречи с народным артистом России Борисом ГАЛКИНЫМ пройдут в Большом Камне, Находке и Фокино.
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