Подарок "Русского зарубежья"

"Архипелаг ГУЛАГ" и "Красное колесо" Александра СОЛЖЕНИЦЫНА - эти книги в 70-е годы ХХ века передавались из рук в руки, и только надежным людям. За их чтение можно было получить немалый срок. Их издавало во Франции издательство ИМКА-пресс, которое почти полвека возглавляет Никита Струве, профессор славистики, лауреат Государственной премии России.

Он - внук знаменитого публициста, экономиста и философа начала прошлого века Петра Струве, лидера кадетской партии и непримиримого оппонента Ленина, родился и живет во Франции, горячо любит Россию. На днях Никита Алексеевич передал Приморской публичной библиотеке им. Горького от библиотеки фонда "Русское зарубежье" более двух тысяч книг, которые сегодня можно читать свободно - за это нас уже не посадят. Подобные дары получили уже больше 60 городов в России.

Эти книги выходили в свое время небольшими тиражами. В лучшие времена эмиграции, то есть в 30-е годы, издавались тиражами в 500 экземпляров. Самый высокий тираж - 50 тысяч - был у первого тома "Архипелага ГУЛАГа". Издание книги за рубежом отчасти защищало жизнь опального автора в СССР, поэтому тайными путями, в виде микрофильмов, пересылались рукописи во Францию. Одна из рукописей Александра Исаевича была переслана в Париж, в обертке праздничного шоколада ее передали во французское посольство одному низшему чину под видом подарка к Рождеству.

На встрече с читателями во Владивостоке Никита Алексеевич пошутил:

- Можно считать Ленина основоположником русской философской школы ХХ века. Ведь именно по его приказу всех видных русских философов посадили на один корабль и отправили за границу. Наше издательство выпустило много трудов, написанных пассажирами этого "корабля философов".

Досье Никита Струве также является и главным редактором "Вестника РХД" (Париж) и издательства "Русский путь" (Москва). 16 февраля ему исполнилось 75 лет. За свою долгую жизнь ему посчастливилось общаться с лучшими представителями русской эмиграции, в числе которых - Иван Шмелев, Марина Цветаева и Николай Бердяев. Значительную часть их рукописей, писем и автографов Струве передал в 1995 году в Москву, в Библиотеку-фонд "Русское зарубежье", учредителем которого он стал вместе с Русским Общественным фондом Александра Солженицына и правительством Москвы.

Впервые Струве приехал в Россию в 1990 году с коллекцией книг и журналов (40 тысяч экземпляров). С тех пор он побывал в Ярославле, Томске и многих других городах России. По его инициативе в городе Ливны Орловской области создан музей Сергия Булгакова, а в городке Торопец Тверской области проводятся научные чтения памяти патриарха Тихона. В то время как "вся рота шагает в ногу, находится солдат, который идет не в ногу". Никита Струве не норовит вывезти из русской глубинки раритеты, а напротив, привозит книги для думающих людей.