Пузыри в звездном небе

Когда все ночные клубы становятся душными и скучными, выход один - идти "в отрыв" на открытую танцплощадку. Хвала клубным богам, что во Владивостоке такая появилась еще в начале лета.

Да и не просто под открытым небом, а еще и на берегу открытого моря, в самом начале пляжа "Маяк" каждую ночь работает настоящий ночной клуб. Вместительный танцпол, недорогой бар с приличным выбором напитков, популярные ди-джеи, большая сцена и, конечно же, девушки go-go - чем не клуб, хоть и без крыши над головой.

Кстати, отсутствие стен и других перекрытий с лихвой окупается отвесными скалами, на которых цветомузыка смотрится просто впечатляюще. Ну и, конечно же, море - куда же без него на пляже! - здесь выступает в роли чил-аута. После танцев так приятно расслабиться под легким ночным бризом и солеными брызгами.

Что касается особых отличий этого места от многих других, то публика просто неистовствовала, когда появились ОНИ. Внезапно, под громкий друм-энд-басс в ночное небо над танцполом ринулись сотни тысяч мыльных пузырей. Это было незабываемое зрелище!