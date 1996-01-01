Серьезные ребята тоже шутят

В Хабаровске прошли очередные отборочные игры КВН среди сборных команд системы МЧС России, в которых была разыграна путёвка на финальную игру в Москве. На дальневосточной сцене встретились ребята из Красноярска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Воронежа и Хабаровска, отстаивающие честь шести региональных центров МЧС России. Победителями стали хабаровчане.

В первый день команды усиленно набирали очки, чтобы пройти на второй, решающий этап игр. С задачей справились питерцы, хабаровчане и челябинцы. И неудивительно, ведь за плечами челябинских "Сибирских медведей" уже имеется две победы в 2000 и 2001 годах, а питерские "Невские апельсины" становились победителями сезона-2004. Однако второй тур оказался для всех настоящим испытанием на выживание.

В жаркий хабаровский вечер в зале Дома культуры судостроительного завода развернулась не менее жаркая и напряжённая борьба. После первого выступления победа, казалось, уже лежала в руках команды из Питера, но разминка и музыкальный конкурс стали настоящим звёздным часом для хабаровчан.

- Как вы думаете, смогут ли "Невские апельсины" прижиться в Хабаровске? - спросили на разминке "Полосатый рейс".

- На китайском рынке всё приживается! - не растерялись ребята.

Согласитесь, это станет афоризмом! В итоге победная высота была взята дальневосточниками. Теперь команда Дальневосточного регионального центра МЧС России будет отстаивать Дальний Восток в финальной части соревнований КВН МЧС России, которая пройдёт в конце года в Москве. Дальневосточникам придётся потягаться силами с командой "Круассанты" Уральского института Государственной противопожарной службы Екатеринбурга и московскими "Парнями по вызову" из Академии ГПС МЧС России.

Досье В этом году девятый по счёту сезон ведомственных игр КВН проходит под девизом "МЧС и КВН - вместе веселее". Тема игр возбуждала фантазию - "Три веселые буквы". Всего в сезоне 2006 года принимали участие 17 команд, в том числе от образовательных учреждений и организаций МЧС России, соединений и войск гражданской обороны, подразделений пожарной охраны и, конечно, от региональных центров МЧС России. На сегодня все путёвки в суперфинал уже разыграны.

На вопрос, есть ли особенность в юморе МЧС, заместитель начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России и по совместительству председатель жюри Владимир ЯКУНИН говорит: "Мы давно перестали ограничивать тему для шуток только деятельностью спасателей и пожарных. Да, КВН в МЧС действительно начинался с приказа. Но сейчас в наших командах играют не только сотрудники МЧС России, но и члены их семей, и студенты, и солдаты-срочники. Конечно, профессионализм в любом деле легко не дается, и если юмор, смех, улыбка и хорошее настроение помогают нам в нашей работе, пусть будет так!"

Прошедшей в Хабаровске игрой жюри осталось более чем довольно. "В последнее время на ведомственные игры обратили внимание руководители настоящего всероссийского "Клуба веселых и находчивых", - сообщил новость Владимир Якунин. - И есть задумка в ближайшие годы провести совместный Всероссийский фестиваль команд КВН системы МЧС России".