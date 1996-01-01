Операция "Эхо Эрмитажа"

На прошлой неделе в Биробиджане закончилась проверка технического состояния нескольких зданий, которые относятся к культурно-историческому наследию города.

В этом списке - здания железнодорожного вокзала, редакций областных газет и типографии, областной научной библиотеки имени Шолом-Алейхема, краеведческого музея, а также одного из строений на заводе "Дальсельмаш". По информации пресс-службы мэрии, техническое состояние этих объектов признано удовлетворительным. Но по надежности памятников архитектуры и обеспечению сохранности имущества у членов комиссии возникли вопросы. В частности, в заключении отмечено, что в областном краеведческом музее не все залы обеспечены отлаженными приборами охранно-пожарной сигнализации. По недостаткам даны предписания.