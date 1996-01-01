Трудно себе представить кино без музыки. Музыка создает настроение, настраивает на восприятие фильма, организует немые кадры и задает ритм. В этом году организаторы IV Международного Кинофестиваля "Pacific Meridian", уделили особое внимание кинозвуку. И дело не в том, что привезли дорогую аппаратуру для синхронного перевода и теперь даже иностранные гости смогут посмотреть русское кино, а в том, что дирекция фестиваля не оставила без внимания музыкальное сопровождение фильмов.

Настоящим подарком для зрителей станет "Специальное событие": показ фильмов Чарли ЧАПЛИНА. Его необычность заключается в том, что будет представлен фильм с новой музыкой польского композитора ДЕНСКОГО. Чаплин в новом звучании станет одной из четырех мировых кинопремьер на фестивале.

Также 24 августа в Доме офицеров флота в рамках кинофестиваля состоится единственный концерт "Harlem Blues& Jazz Band", живой музыкальной легенды. Музыканты выступали с Луисом Армстронгом и Дюком Эллингтоном, Эллой Фитцджеральд и Билли Экстайном. Они создавали историю музыки. Ветераны американского джаза сохранили звучание "формата малой группы", когда несколько одинаковых инструментов в оркестре представлены только солистом, но до сих пор они пользуются огромной популярностью во всем мире.

Ничто так не ассоциируется со старым добрым кино, как хороший джаз, а приезд столь знаменитого коллектива станет событием не только для любителей кинематографа, но и для ценителей профессиональной игры.

В рамках праздничных мероприятий, запланированных на День кино 27 августа, на центральной площади Владивостока состоится выступление группы "Ногу свело". Выбор ансамбля, как заявили организаторы фестиваля, оказался тоже неслучайным. За саунд-трек к фильму "Турецкий гамбит" коллектив группы был удостоен целого ряда кинонаград. Их выступление станет логичным завершением праздника.