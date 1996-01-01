Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чаплин в новом звучании
Трудно себе представить кино без музыки. Музыка создает настроение, настраивает на восприятие фильма, организует немые кадры и задает ритм. В этом году организаторы IV Международного Кинофестиваля "Pacific Meridian", уделили особое внимание кинозвуку. И дело не в том, что привезли дорогую аппаратуру для синхронного перевода и теперь даже иностранные гости смогут посмотреть русское кино, а в том, что дирекция фестиваля не оставила без внимания музыкальное сопровождение фильмов.
Настоящим подарком для зрителей станет "Специальное событие": показ фильмов Чарли ЧАПЛИНА. Его необычность заключается в том, что будет представлен фильм с новой музыкой польского композитора ДЕНСКОГО. Чаплин в новом звучании станет одной из четырех мировых кинопремьер на фестивале.
Также 24 августа в Доме офицеров флота в рамках кинофестиваля состоится единственный концерт "Harlem Blues& Jazz Band", живой музыкальной легенды. Музыканты выступали с Луисом Армстронгом и Дюком Эллингтоном, Эллой Фитцджеральд и Билли Экстайном. Они создавали историю музыки. Ветераны американского джаза сохранили звучание "формата малой группы", когда несколько одинаковых инструментов в оркестре представлены только солистом, но до сих пор они пользуются огромной популярностью во всем мире.
Ничто так не ассоциируется со старым добрым кино, как хороший джаз, а приезд столь знаменитого коллектива станет событием не только для любителей кинематографа, но и для ценителей профессиональной игры.
В рамках праздничных мероприятий, запланированных на День кино 27 августа, на центральной площади Владивостока состоится выступление группы "Ногу свело". Выбор ансамбля, как заявили организаторы фестиваля, оказался тоже неслучайным. За саунд-трек к фильму "Турецкий гамбит" коллектив группы был удостоен целого ряда кинонаград. Их выступление станет логичным завершением праздника.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику