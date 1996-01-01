В фейс-контроле только девушки

Среди владивостокских ночных клубов есть заведения разного формата, но только в R&B клубе "Placebo" можно увидеть сразу всю городскую тусовку.

Попасть в этот клуб проще простого - всего лишь нужно знать, как выглядеть стильно именно сегодня. Кстати, местный фейс-контроль считается одним из самых принципиальных в городе. Между прочим, "пускать - не пускать" в клуб, решает девушка, и ее вкус сразу же становится понятен: не то что бы все посетители похожи, скорее, они друг друга дополняют, что, в общем-то, и создает "ТУ-САмую" атмосферу.

В минувшие выходные в "Placebo" прошла вечеринка ну с очень летним названием - "Get nuked" ("Разденься"). Что-то более актуальное в такую жару трудно было придумать!..