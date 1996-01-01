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Кино пошло в народ
Традиционно накануне Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" по городам и районам края пройдут кинотуры с участием мастеров экрана. Кинопередвижки выехали в города и села Приморья, сообщает пресс-служба администрации края.
В этом году планируется, что гостями приморцев станут Елена ЦЫПЛАКОВА, Ирина ЛАЧИНА, Максим КОНОВАЛОВ, Ирина РАХМАНОВА, Евгениий ЖАРИКОВ, Наталья ГВОЗДИКОВА, Римма МАРКОВА, Людмила ЧУРСИНА, Аристарх ЛИВАНОВ, Юрий ЧЕРНОВ, Никита ДЖИГУРДА, Валерий НИКОЛАЕВ, а также президент кинофестиваля "Меридианы Тихого" актер Сергей СТЕПАНЧЕНКО.
Идея творческих встреч российских актеров с жителями края принадлежит губернатору Сергею ДАРЬКИНУ. Он убежден - кинофорум, проходящий во Владивостоке, должен стать праздником не только для профессионалов кино, но и для всего Приморья. Кинопередвижки дают возможность жителям приморской глубинки увидеть картины и встретиться с мастерами российского кино.
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