История на мушке

Во Владивостоке открылся единственный за Уралом салон-магазин антикварного оружия, в котором любой желающий может не только в прямом смысле прикоснуться к истории, но и приобрести себе ее частичку.

Любопытно, что салон оружия носит вполне "мирное" название - "Fine Antiquities", что означает "прекрасная старина". Под его крышей собраны подлинные образцы оружия, воинские награды и фотографии времен самых значительных военных конфликтов. В основном это "оружие крупных войн" - Гражданской войны в США 1861-1865гг., Французской революции, Первой мировой. Помимо них широко представлены и экспонаты иного профиля - например, охотничье оружие русской и европейской аристократии. Причем и пистолеты, и ружья находятся в боеспособном состоянии. Единственным препятствием для их использования является отсутствие патронов. И, конечно же, закон. Если посетитель салона захочет приобрести понравившийся ему экспонат, ему объяснят все юридические тонкости, а также расскажут, как правильно ухаживать за тем или иным видом оружия, чтобы оно как можно дольше сохраняло свой первозданный вид. Парадоксально, но среди множества пистолетов, винтовок и кинжалов зарубежного производства почти нет их отечественных собратьев. Как объясняет основатель салона Олег БРАТКОВ, это связано с тем, что в годы советской власти запрещалось коллекционировать оружие. "Если захочешь пополнить коллекцию старинной русской винтовкой, придется долго искать ее по всему миру и быть готовым выложить немалые деньги", - говорит Олег. В доказательство своих слов оружейный мастер продемонстрировал винтовку знаменитой системы "Бердан", выпущенную в нашей стране в 1884 г. Винтовку приобрели у зарубежного коллекционера за деньги, на которые можно купить несколько аналогичных немецких образцов.

Несмотря на то что большинство экспонатов можно купить, хозяин салона уверяет, что не стремится зарабатывать на антикварном оружии. "Наш салон, - говорит он, - это своего рода клуб, где можно не только познакомиться с образцами оружия, но и пообщаться с единомышленниками. Салон открыт для всех, кому не безразлична военная история".