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... и "мокрые майки" на десерт
Конкурс "Мисс бикини - 2006" вполне может стать традиционным. Во-первых, Владивосток славится красивыми девушками, а во-вторых, устроители тщательно готовятся, ведь подобные зрелища всегда собирают массу поклонников.
По словам организатора Оксаны ЧЕРНОБАЙ, с девушками-конкурсантками тщательно работали, для каждой был придуман индивидуальный образ и поставлены хореографические номера. Уже только поэтому можно судить, что "Мисс бикини - 2006" - это не банальная демонстрация женских прелестей, а продуманное и срежиссированное действо.
Девушки не ограничились лишь дефиле в купальниках. Например, одна из участниц Алиса без аккомпанемента, по-английски спела пару куплетов известного шлягера. Она, кстати, в итоге и стала победительницей. Девушка, назвавшая себя Натали, и вовсе произнесла свою презентационную речь по-французски!
После вечернего отделения зрителей и жюри порадовали более острым зрелищем - слух напрягать уже было не нужно, надо было только смотреть. Каждая из девушек предстала в неповторимом образе: лисичку сменял чертик, роковую даму - Красная Шапочка, а завершающим аккордом стало появление невесты. Надо ли говорить, что все образы были дополнены элементами стриптиза - под бурные овации конкурсантки расставались, надо сказать, без особого сожаления, с деталями костюмов и перед членами жюри представали в одних купальниках.
Кстати, организаторы позаботились и о досуге зрителей - их развлекали ну очень оригинальными конкурсами. Вначале для разогрева публики провели конкурс на одевание трусиков на очаровательную партнершу без помощи рук. Затем последовало более интеллектуальное развлечение - чемпионат по шашкам, правда, не простым, а пивным. Вместо фишек на стеклянной игровой доске стояли рюмки с темным и светлым пивом, а срубленные шашки выпивали довольные победители. Напоследок всех присутствующих порадовали опять же пивной эстафетой - две команды из зрителей так увлеклись этим новым видом спорта, что провели аж три забега. Но, по крайней мере, сразу после соревнований плохо никому не было.
Но все это лишь отвлекало от последнего, самого главного соревнования - конкурса "мокрый маек". Хрупких и женственных финалисток "Мисс бикини - 2006" нарядили в мужские "хэбэшные" майки и устроили бои на водных пистолетах, а в завершение еще и заставили прыгать в бассейн. Что тут началось! Здоровенные майки стали всплывать, полуголые девчонки - визжать, а один, наверное, самый пылкий болельщик, не сдержался и с разбегу сиганул в бассейн к конкурсанткам. Прыгуна из бассейна быстро выловили, вручив бутылку пива в качестве утешения. А для девчонок испытания на этом не закончились. Облаченным лишь в трусики и насквозь мокрые майки предстояло пройтись перед заведенной публикой, которая свистела и во все горло улюлюкала, но, как говорится, никуда не денешься: красота требует жертв.
По словам одного из членов жюри, последний конкурс не оказал большого влияния на результаты голосования, но без сюрпризов не обошлось. Определив мисс зрительских симпатий и специальную номинацию "Мисс Хохлушка", жюри так и не смогло выбрать победительницу - две девушки, Ольга и Алиса, набрали одинаковое количество голосов. Поэтому пришлось проводить дополнительный тур, в котором финалистки постарались выложиться по максимуму. Хочется добавить, что все конкурсантки были на высоте, ну, а выиграли, конечно же, зрители. Все-таки центр отдыха "Владимирская слобода" сделал им великолепный подарок, а второй такой будет лишь в следующем году.
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