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Уходя, оставьте свет
Кирилла Ивановича представлять не надо. Можно просто напомнить. Один из известнейших живописцев Дальневосточной России, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Он ушел из жизни два года назад, оставив после себя множество талантливых учеников, а также картин и этюдов. Художник ушел, а свет его картин не меркнет...
- Имя Кирилла Шебеко широко известно в художественном мире. Он прославил приморские берега земли русской, - утверждает искусствовед Людмила ВАРЛАМОВА. - Его уже невозможно забыть, отделить от Дальнего Востока, чью красоту воспевают его полотна, экспонировавшиеся на бесчисленных выставках всех рангов. Его картины стали собственностью более 20 художественных музеев нашей страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, а также многочисленных художественных коллекций за рубежом.
Резонно поинтересоваться: "А можно ли что-нибудь купить на выставке?" На этот вопрос есть ответ: многие этюды, за исключением тех, что находятся в частных коллекциях, продаются. Средняя цена около 15 000 рублей.
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