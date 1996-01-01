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Девушку с улицы нашли в "OUTHALL"
Глянцевый мужской журнал "FHM" провел в модном клубе "OUTHALL" отборочный тур проекта "Девушка с твоей улицы". Профессиональных моделей не пускали!
С этой акцией журнал объездил все ведущие клубы мира, в прошлом году конкурс впервые провели в Москве, и вот, наконец-то, очередь дошла до столицы Приморья. Помимо Владивостока отборочные туры пройдут в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. По их результатам будут определены 100 лучших девушек, чьи фотографии украсят октябрьский номер FHM.
Выбрать лучшую девушку во Владивостоке доверили ведущему Константину ПОСПЕЛОВУ, который применил все свои таланты и по полной заставил претенденток отработать звание "девушки с улицы". Например, он заставлял их ползать по сцене, с разбегу прыгать на диван, чем изрядно повеселил публику.
Зрителям приходилось отделываться от промоутеров, предлагавших всем подряд поиграть в новомодный компьютер PlayStation 2, - который является официальным игровым партнером акции. Не знаем, купил ли кто-то чудо игровой техники, но девушки-промоутеры вполне бы сгодились и для участия в конкурсе, все-таки Владивосток не зря считается городом красавиц, что и удалось доказать журналу FHM.
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