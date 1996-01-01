www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Хабаровская музкомедия приехала в полном составе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке с 1 по 30 июля пройдут гастроли Хабаровского краевого театра музыкальной комедии. Спустя 3 года после последнего приезда в наш город хабаровчане значительно обновили репертуар, оставив лишь 2 классические постановки.

Театр приехал почти в полном составе - 120 человек, со своим оркестром, балетом и актерской труппой. Поистине грандиозное зрелище для легкого жанра оперетты.

Владивостокские театралы увидят новые постановки, в которых есть и сочный грузинский юмор ("Ханума"), и русский колорит ("Даешь бабе ласку!"). В репертуаре хабаровчан - и сугубо академические произведения, такие как "Летучая мышь" и "Мистер Икс", и мюзиклы ("Прости мои капризы", "Брак по-американски"), в которых будут звучать на английском и французском всеми любимые шлягеры.

А детей ждет встреча с "Щелкунчиком". Как заверил корреспондента "ЗР" художественный руководитель театра Николай ЕВСЕЕНКО, это не тот спектакль "Щелкунчик", к которому мы привыкли с детства. Постановка представляет собой музыкально-балетный дивертисмент из разных сказок с потрясающими яркими декорациями. Несмотря на то, что театр не привез всеми любимую постановку "В джазе только девушки", ее место занял, похоже, самый успешный спектакль "Даешь бабе ласку!", который пользовался невероятной популярностью во время гастролей его Камчатке. Дополнительный подарок преподнес ХКТМ владивостокчанам - перед началом вечерних спектаклей в фойе будет играть камерный оркестр театра.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru