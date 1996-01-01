Хабаровская музкомедия приехала в полном составе

Во Владивостоке с 1 по 30 июля пройдут гастроли Хабаровского краевого театра музыкальной комедии. Спустя 3 года после последнего приезда в наш город хабаровчане значительно обновили репертуар, оставив лишь 2 классические постановки.

Театр приехал почти в полном составе - 120 человек, со своим оркестром, балетом и актерской труппой. Поистине грандиозное зрелище для легкого жанра оперетты.

Владивостокские театралы увидят новые постановки, в которых есть и сочный грузинский юмор ("Ханума"), и русский колорит ("Даешь бабе ласку!"). В репертуаре хабаровчан - и сугубо академические произведения, такие как "Летучая мышь" и "Мистер Икс", и мюзиклы ("Прости мои капризы", "Брак по-американски"), в которых будут звучать на английском и французском всеми любимые шлягеры.

А детей ждет встреча с "Щелкунчиком". Как заверил корреспондента "ЗР" художественный руководитель театра Николай ЕВСЕЕНКО, это не тот спектакль "Щелкунчик", к которому мы привыкли с детства. Постановка представляет собой музыкально-балетный дивертисмент из разных сказок с потрясающими яркими декорациями. Несмотря на то, что театр не привез всеми любимую постановку "В джазе только девушки", ее место занял, похоже, самый успешный спектакль "Даешь бабе ласку!", который пользовался невероятной популярностью во время гастролей его Камчатке. Дополнительный подарок преподнес ХКТМ владивостокчанам - перед началом вечерних спектаклей в фойе будет играть камерный оркестр театра.