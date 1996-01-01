Румба в подарок

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В этом году в фестивале приняли участие около 700 пар из разных уголков России, а также зарубежные гости из Китая и Японии, которых, по словам организаторов турнира, с каждым годом становится все больше. Например, в этом году фестиваль принимал многочисленную делегацию из Чаньчуньского танцевального института (КНР), студенты которого показали достаточно высокий класс танцевального мастерства. Участие в финальных состязаниях приняли также японские танцоры.
Однако на призовых местах в молодежной и взрослой возрастной категориях оказались все-таки российские пары. Так, лучшими танцорами 15-16 лет, исполняющими европейскую программу танцев, были признаны воспитанники Натальи АНДРЕЕВОЙ (клуб "Надежда", г.Находка) Александр КРУПЯНКО и Арина ЛЕЛИНА. Второе место в этой возрастной группе завоевали хабаровчане (клуб "Аэлита"), бронзовыми призерами турнира стал танцевальный дуэт из Санкт-Петербурга ("Арт-Данс").
Первыми в латиноамериканской программе в группе "молодежь" также стали воспитанники Евгения ФИЛИППОВА из находкинского клуба "Надежда" - Иван АВДИЕНКО и Ангелина ИЛЬЧЕНКО. Они получили наивысшие оценки судейской коллегии.
Однако самая серьезная борьба разгорелась в возрастной группе 19 лет и старше в латиноамериканской программе танцев - именно в этой группе был разыгран Кубок губернатора Приморского края. В финал соревнований вошли 6 сильнейших танцевальных дуэтов, которые и боролись за главный приз соревнований. Среди них были спортсмены из Хабаровска, Находки и Чаньчуня (КНР). Однако два призовых места достались владивостокцам. Причем особенно интересным является тот факт, что состав серебряных и золотых медалистов остался таким же, как и в прошлом году. Правда, на этот раз пары поменялись местами. Чемпионы прошлого года Виталий ПОПОВ и Ирина СОЛОВЬЕВА ("Торнадо", Владивосток) стали серебряными призерами фестиваля, а их постоянные соперники Алексей НИКИШОВ и Юлия ФОМИНЫХ ("Танцевальный мир", Владивосток) завоевали главный приз турнира.
Не обошелся фестиваль и без традиционного гала-концерта. Здесь надо отдать должное организаторам, которым уже на протяжении 16 лет удается готовить к каждому фестивалю совершенно новую шоу-программу, объединенную общей сюжетной линией. В итоге получается настоящий танцевальный спектакль, в котором принимают участие как местные творческие коллективы, так и приглашенные звезды.
В этом году в ходе финального концерта зрители как бы заглянули за кулисы и узнали о том, что происходило по ту сторону рампы в течение прошедших 16 лет. В концерте приняли участие: театр танца "Созвездие улыбок", клуб "Танго", ТСК "Торнадо", театр "Фламенко", владивостокская студия "Тодес", а также русское инструментальное трио "Владивосток" и камерный балет "Алетея". В качестве гостей фестиваля в концерте приняли участие финалисты чемпионата мира среди профессионалов по 10 танцам Александр БЕРЕЗИН и Ирина ПЕЧЕНОВА (Москва) и финалисты третьего всемирного чемпионата по танго в Буэнос-Айресе Алексей БАРБОЛИН и Юлия ЗУЕВА. Причем шоу-номера этих известных пар были не просто представлены публике, но и вписаны в общую смысловую канву шоу-программы.
В общем, фестиваль "Звезды Приморья-2006" в очередной раз подвел черту под танцевальным сезоном года. Сейчас танцоры отправляются на каникулы, чтобы в сентябре с новыми силами приступить к тренировкам и вновь порадовать нас своими достижениями на фестивале "Звезды Приморья 2007".
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