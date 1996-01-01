"Уматурман" и "Чайф" - это кайф

Во Владивостоке на стадионе "Авангард" при полном аншлаге прошло выступление рок-групп "Уматурман" и "Чайф". Хорошая организация концерта, живой звук, множество хитов - одним словом, праздник удался!

До последней минуты среди пришедших на концерт ходили упорные слухи, что "Чайфа" не будет. К счастью, мрачные пророчества не оправдались. Обе группы выступили блестяще, отработав "по полной программе", - всего концерт продолжался более двух часов.

К началу концерта трибуны стадиона были заполнены, свободных мест практически не осталось, хотя погода в субботний вечер выдалась довольно прохладной.

Первыми на сцену вышли музыканты "Уматурман", начавшие с суперхита "Прасковья" - видеоклип на эту песню два года назад стал "визитной карточкой" группы. Следом пошли и остальные известные песни братьев КРИСТОВСКИХ.

На улице становилось все прохладнее, ветер усиливался, и зрители стали элементарно замерзать. "Спускайтесь на поле танцевать, хватит сидеть и мерзнуть", - предложил Владимир Кристовский. И буквально через несколько минут трибуны наполовину опустели.

Кстати, это был вообще первый приезд коллектива на Дальний Восток. И будем надеяться, что не последний.

После часового выступления "Уматурман" и розыгрыша призов от "Евросети" на сцене появился Владимир ШАХРИН с группой. "Чайф" восторженно приветствовали - все-таки живая легенда! "Развеян миф, что во Владивостоке бывает хорошая погода, - заметил Владимир. - Но когда месяц назад были во Владивостоке, шел проливной дождь, так что сегодня не все так плохо".

Закончился праздник совместным выступлением "Чайфа" и "Уматурман" и салютом из серебристого серпантина.

Единственный на Дальнем Востоке концерт популярнейшей "Уматурман" и легендарного "Чайфа" был организован при поддержке компаний "Евросеть" и LG Electronics. Всем июньским покупателям телефона LG в салонах "Евросеть" выдавался билет на двух человек. Причем билет получали покупатели телефонов по всему Дальнему Востоку. Поэтому на концерте во Владивостоке было немало хабаровчан, часть из которых добиралась до столицы Приморья автостопом!