На "Мисс Волга" претендует комсомольчанка

В Чебоксарах с 28 июля по 5 августа проходит открытый всероссийский конкурс красоты "Мисс Волга". В нем участвуют финалистки и победительницы подобных конкурсов из более чем 30 городов России.

Среди прошедших кастинг есть и комсомольчанка Олеся БОСЛОВЯК. В свои 17 лет она уже стала победительницей конкурса "Супермодель России" и участницей "Супермодель мира". В сети идет голосование для определения победительницы в номинации "Мисс Интернет". Судя по всему, у Олеси есть шансы стать лучшей из лучших и здесь.