Рождение нового банджо отметили в Комсомольске-на-Амуре

Музыкант группы "Литтл акустик бэнд" Дмитрий МАКАРОВ из Города юности теперь будет играть на новом банджо. Старому банджо шоферско-ковбойского варианта в этом году исполняется 75 лет. Это и послужило поводом для создания нового инструмента.

По собственным эскизам и чертежам музыканта банджо изготовил преподаватель Комсомольского-на-Амуре педагогического университета, известный в городе мастер Сергей МАШКОВ. В молодости Сергею приходилось делать бас-гитару. Поэтому работа по изготовлению банджо не показалась сложной. Хотя на это ушло 9 месяцев. Новый банджо не такой компактный и весит около 5 кг, от старого его также отличает более объемный, более богатый звук.

По окончании работы, в мастерской Сергея Машкова состоялось празднование дня рождения нового банджо. В окружении мастера и самых близких друзей Дмитрий Макаров натянул струны и от всей души ударил по ним. Это был первый "крик новорожденного". По достоинству оценить этот уникальный инструмент комсомольчане и гости города смогут совсем скоро: в ближайшее время "Литтл акустик бэнд" устроит какой-нибудь концерт.