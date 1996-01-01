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Рождение нового банджо отметили в Комсомольске-на-Амуре
Музыкант группы "Литтл акустик бэнд" Дмитрий МАКАРОВ из Города юности теперь будет играть на новом банджо. Старому банджо шоферско-ковбойского варианта в этом году исполняется 75 лет. Это и послужило поводом для создания нового инструмента.
По собственным эскизам и чертежам музыканта банджо изготовил преподаватель Комсомольского-на-Амуре педагогического университета, известный в городе мастер Сергей МАШКОВ. В молодости Сергею приходилось делать бас-гитару. Поэтому работа по изготовлению банджо не показалась сложной. Хотя на это ушло 9 месяцев. Новый банджо не такой компактный и весит около 5 кг, от старого его также отличает более объемный, более богатый звук.
По окончании работы, в мастерской Сергея Машкова состоялось празднование дня рождения нового банджо. В окружении мастера и самых близких друзей Дмитрий Макаров натянул струны и от всей души ударил по ним. Это был первый "крик новорожденного". По достоинству оценить этот уникальный инструмент комсомольчане и гости города смогут совсем скоро: в ближайшее время "Литтл акустик бэнд" устроит какой-нибудь концерт.
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