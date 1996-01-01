"Звезды Приморья" устроят шоу

Более 600 танцевальных пар примут участие в ежегодном международном фестивале спортивного бального танца "Звезды Приморья-2006". Этого события каждый год ждет весь танцевальный мир Дальнего Востока. Для участия в турнире приезжают сильнейшие пары со всего региона, а также зарубежные танцоры.

Ежегодный фестиваль спортивного танца "Звезды Приморья-2006" - самое крупное и самое яркое международное шоу бального танца на Востоке России - по традиции завершает танцевальный сезон.

В этом году фестиваль соберет более 600 сильнейших танцевальных пар со всех уголков Дальнего Востока. По словам организаторов, много заявок на участие пришло от танцоров из Японии, и особенно Китая. Это еще раз говорит о том, что фестиваль становится все более интересен нашим восточным соседям.

"По структуре "Звезды Приморья" будут такими же, как и в предыдущие годы: за 16 лет уже сложилось достаточно много традиций, - говорит директор фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. - Первая традиция - это время проведения: как обычно, турнир пройдет в первые выходные июля. Неизменными на протяжении последних лет остаются учредители и организаторы турнира - администрация Приморского края и общественная организация спортивного танца Владивостока. Как обычно, турнир будет проходить два дня. Танцоры самых разных возрастных групп будут соревноваться в исполнении европейской и латиноамериканской программ танцев. По традиции на фестивале будет разыгран Кубок губернатора Приморского края. Борьба за Кубок развернется в самой яркой и любимой зрителями "взрослой" группе. Танцоры будут соревноваться в латиноамериканской программе. Судейская коллегия также будет очень представительна - приглашены судьи из Китая, Японии, Москвы, Воронежа, Новгорода, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска. Завершится фестиваль традиционным гала-концертом".

Но несмотря на традиции, организаторам фестиваля удается каждый год находить новые изюминки. Например, в этом году сразу после турнира танцоры отправятся в круиз в Японию, где намечены встречи с танцевальными коллективами Страны восходящего солнца. Будут сюрпризы и на заключительном шоу. Как стало известно "ЗР", для участия в шоу-программе организаторы пригласили финалистов чемпионата мира среди профессионалов Александра БЕРЕЗИНА и Ирину ПЕЧЕНОВУ, а также первую российскую пару, которая стала финалистом чемпионата мира по аргентинскому танго. Эти пары, а также сильнейшие творческие коллективы края и, конечно, "звезды" Приморья - образцовый ансамбль спортивного танца "Улыбка" и клуб "Танго" - представят на суд зрителей новую шоу-программу, которая поставлена специально для фестиваля.

Как обещают организаторы, шоу будет представлять собой танцевальный спектакль, объединенный одной идеей. Какой именно, зрители узнают, придя на фестиваль. Фестиваль "Звезды Приморья-2006" приглашает зрителей 1 и 2 июля в Fesco-hall. Учредитель фестиваля - администрация Приморского края, организаторы - Общественная организация спортивного танца Владивостока. Спонсоры фестиваля - группа компаний "Акваресурсы" и ОАО "ДВМП". Информационная поддержка - ИК "Золотой Рог".