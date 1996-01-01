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Тонинно Гуэрра: Русские мало ценят свою культуру
С ним сотрудничали ПАЗОЛИНИ и КУРОСАВА, ТАРКОВСКИЙ и братья ТАВИАНИ. С ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ он написал повесть "Амаркорд", ставшую основой их одноименного фильма. В преддверии фестиваля маэстро рассказывает о России, Италии и своих выдающихся друзьях.
Об итальянском в России
Во Владивостоке должны меня простить, потому что я сейчас себя чувствую итальянцем. Я испытываю лёгкую ностальгию по родине. В Москве нет ни одной итальянской газеты. Несмотря на то что здесь много ресторанов, итальянская кухня не хороша, она не настоящая. Петербург мне ближе, здесь я хожу с высоко поднятой головой, потому что в его строительстве участвовало 14 мастеров из моей страны.
Я хочу привезти во Владивосток подлинное чувство итальянского. На кинофестиваль я посылаю последнюю работу моего хорошего друга АНТОНИОНИ. Сейчас ему 95 лет, и он почти ничего не видит. Я хочу, чтобы именно владивостокский зритель смог увидеть эту молчаливую картину, потому что Антониони всегда трепетно относился к Востоку и людям, там живущим. Я представляю этот фильм и надеюсь, что зритель поаплодирует этому мастеру, ведь где бы ни был режиссер, до него донесутся эти аплодисменты.
О друзьях
Человек, который бежит впереди себя, постоянно думает о смерти. Я часто вспоминаю своих великих друзей, которых уже нет с нами. Поэтому хочу сказать несколько слов о Феллини: на нем, как и на Антониони, базируются все фестивали мира. Он умер не от болезни, а от отчаяния. Четыре года он не мог начать снимать кино. Когда я его последний раз видел, Федерико сказал, что мы продолжаем делать самолеты, когда аэродромов уже не осталось.
Однажды он воскликнул: "О, если бы я мог влюбиться ещё раз!" Какая мощная фраза! Что он хотел этим сказать? Я думаю, что Феллини подразумевал что-то прекрасное, потому что влюбленность держит тебя рабом. Это самое прекрасное чувство, что испытывает человек, ведь ты свободный раб, потому что жаждешь этого.
Мой третий всемирно известный друг НИНО РОТТО. Это был человек большой чистоты, он был ангелом, жил вне времени. Однажды, найдя завалившуюся за диван бумажку, он воскликнул: "Тонино, помоги мне! Моя ученица вышла замуж, мне нужно что-то сделать ей в подарок". Я поинтересовался, а как давно это произошло.
- 7 лет назад,- сказал Нино .
- Не слишком ли поздно делать подарки, у нее уже, наверное, подрастают дети?
- Тонино, времени не существует, но поистине важно сделать что-то для другого человека.
В Нью-Йорке, да и во всем мире, люди буквально сходили по нему с ума, но когда его отпевали, присутствовало только 6 человек. Это был непостижимый человек, похожий на старого ребенка.
Четвертый мой друг МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯНИ. Последний раз мы виделись в небольшом итальянском городке. Он хотел сняться в фильме греческого режиссера Ангелопулоса. Марчелло был тяжело болен, у него дрожали руки. Я был неискренним и говорил, что он выглядит лучше. В один день он устал от "дружеской неискренности", поставил стакан и сказал: "Жизнь дала мне много, но и я дал ей много".
Я вспоминаю о великих друзьях, которые через мой голос дойдут до Владивостока. От всей души надеюсь, что ваш фестиваль будет иметь успех и помимо классиков кинематографа он откроет новые имена.
О работе, планах и снова о России
Вы знаете, что я прежде всего работаю со словом. В этом году я написал 2-3 сценария, которые считаю важными. Один из них - для молодого португальского режиссера МАРТИСА, рассказывает о любви ХЕМИНГУЭЯ к молодой аристократке. Сейчас выход этого фильма приостановлен, т.к. родственники возлюбленной писателя не хотят, чтобы о ней снимали кино. Жаль, здесь много хороших кинематографических образов. Действие происходит в первые годы после войны. В Венеции пытаются возобновить карнавал, который не проводили 4 года. Причем стесняются устраивать его на площади и решают провести во дворце. Это было большой трудностью, ведь карнавал - это дух свободы, он пропитан улицей. Поднимается ветер, который выбрасывает на берег гондолы, прибивает их к домам. Ветер срывает маски с людей, подхватывает их, и мы уже видим, как они танцуют на улице.
Сейчас я интересуюсь театром. Хочу сделать его разорванным. Зритель привык к телевидению, он переключает каналы, одни передачи сменяют другие. Мой театр подобен ему, в нем куски странно соединены между собой, получается маленькое представление в представлении. Я хочу больше времени и сил уделять анимации. Хотел бы посоветовать вам посмотреть мультфильмы "Лев с седой бородой" и "Долгое путешествие" АНДРЕЯ ХРЖАНОВСКОГО. Не потому, что мы с ним работали, а потому, что это очень интересные произведения. Второй фильм создан на основе рисунков Феллини. Эти фильмы известны всему миру, но на Родине их почему-то никто не знает. Мне кажется, что русские ценят свою культуру намного меньше, чем ее ценят люди из других стран.
Мне всегда была интересна Россия, и не только из-за моей жены, которая родилась здесь. На протяжении 30 лет ваша страна вдохновляла меня. Здесь много друзей, полных поэзии.
Интервью записано Дирекцией кинофестиваля "Меридианы Тихого" в Москве специально для жителей Приморского края в июле 2006 года.
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