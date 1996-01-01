"Summer time" - время зажигать

Столичный диджей и классный клуб - то, что нужно для модной молодежи.

Традиционный фестиваль "Время Миллер" от одноименной марки популярного напитка сменил место дислокации и презентовал любителям прогрессивного и здорового отдыха новое место, которое как нельзя лучше отвечает всем канонам клубной жизни.

Клуб "Джуманжи" еще не все успели для себя открыть. Тем временем заведение развивается, и к фестивалю "Summer Miller time" клубной тусовке была презентована открытая веранда, на которой и прошло основное мероприятие. Трудно не согласиться, что опен-эйр в центре города - проект более чем привлекательный: помимо таких стандартных вещей, как отличный звук и свет, здесь даже есть качели, что в принципе стало открытием для романтически настроенной публики.

Что касается самой вечеринки, то здесь были и забавные конкурсы, например поглощение пенящихся напитков через воронку. Кстати, приз за удачно окончившийся эксперимент ни много ни мало - эксклюзивный компакт с сэмплами от DJ Аркадий AIR. Конечно же, не обошлось и без отвязных танцев под аккомпанемент одного из лучших московских диджеев, причем народ зажигали два "безбашенных" молодца - один лысый, а второй в парике, и оба делали свое дело ну очень энергично. Тех же, кто устал от динамичных танцев, ждал тихий и уютный чил-аут, где можно было поднабраться сил перед новым наступлением на танцпол. Кстати, завтра в клубе "Джуманжи" очередная тематическая вечеринка, а ее изюминкой станет презентация новой клубной одежды от марки "Giordano". Уютная атмосфера и прогрессивная музыка гарантируются.