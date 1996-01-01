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Гламур - на кусочки!
В минувшие выходные клуб "BSB" и его посетители выступили с жестким протестом против моды, лоска и гламурного стиля жизни.
Клуб и так считается антигламурным заведением, но такой "расколбас" - это все равно, что крик души - "Мы против!" Да и сам "BSB" как можно сильнее при"антигламурился" - ну где еще вы увидите вместо скатертей газетку, вместо фирменных блюд - копченую селедку и картошку с зеленью, вместо бокалов - граненые стаканы. Кроме того, колорит задавали пачки "Беломора", развешанные над барной стойкой, а в качестве "халявы" всем желающим раздавали соленые огурцы на вилке. Атмосфера вечера позволяла вспомнить посиделки на кухне в обычной хрущевке под песни любимых и родных Гарика Сукачева да группы "Ленинград".
Вечеринка "Антигламур" проводится в клубе "BSB" уже во второй раз, идея проста - развлечься и вспомнить, что кроме набившего глянцевую оскомину гламура есть и другие стороны жизни, которые по своей сути не менее забавны и веселы.
Но вечеринка "Антигламур" - это не только поглощение пива в необъятных количествах из граненых стаканов да поедание даров газетки-самобранки. Гостям, у которых хватило духу добираться до места назначения в "трениках" с пузырящимися коленями, фуфайках и вытянутых до безобразия майках, не только наливали бесплатного пива, но и привлекли их к участию в конкурсе на самый антигламурный наряд. Кстати, призы ничуть не отставали по стилю от тех, кто их должен был получить. Так, например, победителю досталось пиво в трехлитровой банке советского образца. А корреспондент "ЗР" лично помогала растягивать майку с раскраской хаки, доводя ее до самого антигламурного вида, позже майка досталась участнику, занявшему 2-е место.
Конечно, немного огорчает, что личностей, соответствующих духу мероприятия, можно было пересчитать по пальцам. Да и строгого дресс-кода не было - пускали всех. Зато главные герои вечера, группа "Выездная процедурная бригада", были во всей красе. На одной из песен солист для большего эффекта даже заправил белую вытянутую майку в синее трико, что смотрелось ну очень антигламурно. А танцы, точнее, дерганья "аля Шнур", придавали его образу большую правдивость. Да и музыка не предусматривала присутствия на вечеринке "иных" личностей - "Выездная процедурная бригада" исполнила только песни группы "Ленинград" и Гарика Сукачева, причем в оригинальной аранжировке и со всеми нецензурными словами, что вызвало дикий восторг публики.
Музыканты даже выходили на "бис". Кстати, группа считается самым антигламурным музыкальным проектом во Владивостоке. В общем, протест против "шика, лоска и слащавости" удался на славу. Антигламурно почувствовали себя все без исключения. Не отставали и те, кто в клуб попасть так и не смог. Видимо, 300 руб. за вход все же для некоторых высокая цена. Однако они не огорчались и пили пиво прямо возле входа.
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