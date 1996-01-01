Ремеслом аборигенов Приамурья может овладеть каждый

Каждый, кто хочет овладеть искусством художественной обработки бересты, может взять урок в Хабаровском краевом краеведческом музее у мастера и под его руководством изготовить любое берестяное изделие - рюмку, туесок, корзину или даже лодку.

"Перед работой березовую кору необходимо несколько секунд подержать в крутом кипятке, тогда она станет эластичной, как кожа. При помощи нехитрого набора инструментов - шила, ножниц, ножа и щипцов можно изготовить необходимую в хозяйстве вещь, будь то кружка, из которой можно пить даже горячую воду, или ведро для сбора ягод. Они в такой таре не испортятся даже в жару, так как березовая кора - мощнейший антисептик. Детали изделия скрепляются тонким ивовым корнем - эта нить прочна и не боится воды, а швы для герметичности заливаются горячим свечным воском", - рассказал мастер обработки бересты, художник Валентин САМАР.

По словам мастера, уроки неслучайно проходят в краеведческом музее, ведь одна из важнейших задач школы обработки бересты - возрождение традиций искусства народов Приамурья.