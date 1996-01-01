Хабаровский хор покоряет Украину

В Киев из Хабаровска на фестиваль культуры отправляется украинский национальный муниципальный хор "Криница". В этом событии примут участие десятки творческих коллективов из 35 стран мира.

Как рассказала бессменный руководитель хора, дипломант Министерства культуры Украины Наталья РОМАНЕНКО, коллектив уже дважды участвовал в подобном фестивале и привез немало престижных наград. Из России в фестивале примут участие всего шесть творческих групп. Поэтому певцам из "Криницы", которые будут представлять народное творчество в братской стране, пришлось пройти серьезный отбор.

"Криница" выступит с двумя концертами, в программе каждого из которых 15 украинских песен. А на конкурс готовится песня владивостокского композитора Анатолия КРЫЛЯ "Летела горлица".

В поездку отправятся 28 человек, причем, поедут участники хора за свои деньги. А пока вновь и вновь проводятся репетиции, оттачивают обращение к зрителям на украинском языке, приводят в порядок костюмы. Многие предметы одежды сохранились от бабушек и дедушек и вышиты в манерах, присущих различным районам Украины.