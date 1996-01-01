Халат из рыбьей кожи поразил сочинцев

На Х Международном фестивале современного искусства "Буян-остров" в Сочи мастера из Хабаровского края представили свои работы

Основными темами фестиваля стали живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, авторский костюм, аксессуары, ландшафтная архитектура, дизайн интерьера. Делегация Хабаровского края представила работы хабаровчанок - графику Ирины ОРКИНОЙ, роспись по стеклу Елены ЦЗЯН и комсомольчанок - батик Евгении БЫКОВОЙ и национальную одежду Юлии САМАР. Наибольший интерес вызвал халат из рыбьей кожи, выполненный Юлией Самар.

Как рассказала руководитель делегации Хабаровского края, директор Школы переводчиков "Элизабет" Тамара ЕВТУШЕНКО, посетители выставки не могли понять, из чего же он сделан. Одна из сочинских журналисток, не разобравшись, написала в статье - из рыбьей чешуи.