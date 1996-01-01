Три дня и две ночи рока

C 28 по 30 июля в корейском городе Инчоне пройдет грандиозный международный рок-фестиваль, сообщает пресс-служба представительства национальной организации туризма Кореи во Владивостоке.

Фестиваль "ПЕНТА-ПОРТ" начали проводить еще в 1999 г. Его организацией занимается администрация города Инчон. Меломанов ждет насыщенная развлекательная программа. Помимо выступления, в котором примут участие не только группы из Ю. Кореи, но и команды из США и Англии, гостей пригласят на rave-party.

Всего ожидается приезд около 40 команд из разных стран. Кроме того, корейцы собираются удивить гостей грандиозным лазерным шоу. Во время фестиваля будут работать туристические центры, которые познакомят с национальной культурой страны, а при желании помогут будущим туристам подобрать подходящий тур.

В зале корейской культуры будут представлены фотографии, видео и личные вещи "звезд", представляющих так называемую "корейскую волну". Билеты на фестиваль достигают стоимости 150 тыс. вон (около $150). Приобрести их можно в г. Инчоне.