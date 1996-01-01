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Таиланд на Шаморе
В минувшие выходные ночной клуб "Outhаll" вместе с диванами, баром и диджейским оборудованием "переехал" на Шамору.
"Thai party" (Тайская вечеринка)- оправдала свое название на все 100. По мнению завсегдатаев, так весело не было уже давно. Однако корреспондент "ЗР" отметил и особенно чувственную атмосферу, царившую в этот вечер: в воздухе витал аромат секса. Может быть, go-go танцовщицы двигались в каком-то необычном ритме, возможно, дело в том, что на вечеринке было больше чем обычно девушек яркой модельной внешности, а может быть, ди-джеи ставили какую-то особую музыку. Но факт остается фактом - эта ночь на Шаморе многим показалась особенной, например, одному "джентельмену", пытавшемуся овладеть танцовщицей прямо на сцене .
Даже неэмоциональные фейсы охранников клуба, которые славятся своей сплоченностью и неподкупностью, не внушали того трепета, что обычно. А стандартно невозмутимый фейс-контрольщик отказывал в доступе в клуб с долей сожаления - все-таки на "Thai party" приехало очень много красивых и стильно одетых людей, но помещение не резиновое - всех не вместишь. Однако гости, в ночь приехавшие из города на пляжную вечерину, оказались не лыком шиты и устроили спонтанную тусовку прямо возле входа в клуб. Столики им заменили капоты автомашин, а вместо виски по 300 руб. за порцию они поглощали пиво и водку.
В принципе, их можно понять - первоклассной музыке не мешали стены импровизированного пляжного клуба, поэтому атмосфера удовольствия быстро распространилась за их пределы. Великолепное настроение не смогли испортить даже многочисленные представители правоохранительных органов, которых клуб пригласил для обеспечения безопасности на подступах к вечеринке. В общем, мега-тусовка прошла под звуки басов и шум моря. Кстати, все обошлось без эксцессов, если не считать нескольких автомобилей, застрявших во влажном песке на подступах к клубу.
Но подобные мелкие неприятности особого волнения ни у кого не вызвали - VIP посетители, заплатившие за ложи от 500 до $2 тыс., оставляли свои авто на асфальтированной стоянке бесплатно. Остальные могли воспользоваться платной парковкой за 100 руб., поэтому залезать в песок не было особой необходимости. Что касается каких-то особых моментов, то удалось узнать, например, что некие VIP для себя вызывали в клуб эротических массажисток. Во сколько это им обошлось и где проходил сеанс, осталось тайной, однако сама тенденция весьма любопытна. Получается, что особенно искушенные клиенты, среди которых были замечены и некоторые представители власти, готовы многое сделать для получения удовольствий.
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