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Восток и Запад встречаются в Приморье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во вторник на втором этаже Научного музея ДВГУ по Океанскому проспекту, 37 открылась выставка "Япония и Франция - русский взгляд", подготовленная Японским центром во Владивостоке и Французским центром ДВГУ при поддержке русских, проживающих в разных странах мира.

"Это очередной шаг на пути реализации большого проекта "Восток и Запад встречаются во Владивостоке", цель которого - напомнить об уникальном положении Владивостока - единственного российского города, обладающего потенциалом для взаимодействия азиатских и европейских культур", - говорится в пресс-релизе центра.

Содержание выставки - наглядная тому иллюстрация. Все фотографии, за исключением двух работ Куми Сато, сделаны русскими, где бы то ни было - во Франции или в Японии. Эта выставка - некая общность русской, японской и французской культур. Внимательный зритель увидит много общего в ракурсах и темах, выбранных русскими авторами снимков. Удивительным образом эти фотографии встретили друг друга здесь, во Владивостоке, и порой кажутся неким отражением друг друга.

А осенью 2007 года владивостокцам предстоит побывать еще на одном уникальном празднике "Биение сердца", организованном Японским центром во Владивостоке. Он посвящен празднованию 90-летия первой международной встречи по дзюдо, прошедшей во Владивостоке в 1917 г. "Эмоциональным оформлением" товарищеской встречи по дзюдо станет парад барабанов японского и французского музыкальных коллективов и совместный концерт на центральной площади города. Барабан - самый древний и потому понятный всем музыкальный инструмент. Ритм барабанного боя сродни биению сердца, в чем жители нашего города смогут убедиться на концерте группы "Кодо" - самого известного музыкального коллектива традиционных японских барабанов "вадайко".

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