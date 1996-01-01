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Дыховичный возглавит жюри "Меридианов Тихого"
Определились российские участники конкурсной программы IV Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian.
Как сообщила пресс-служба кинофестиваля, отборщики выбирали из 67 российских картин. Основными претендентами были 6 фильмов: "Живой" Александра ВЕЛЕДИНСКОГО, "Собака Павлова" Кати ШАГАЛОВОЙ, "Мифы моего детства" Юрия ФЕТИНГА, "Странник" Сергея КАНДРАШОВА, "977" Николая ХОМЕРИКИ и "Нанкинский пейзаж" Валерия РУБИНЧИКА. Самыми сильными с кинематографической точки зрения были признаны фильмы "Живой" и "Собака Павлова", а в конкурсе будут участвовать "Странник" и "Нанкинский пейзаж".
ДосьеСергей Кандрашов - дебютант. Его "Странник" был представлен на конкурсе "Кинотавра" в этом году. В фильме рассказана история современного паломника-странника, который до конца следует своему обету.
Наиболее известные режиссерские работы Валерия Рубинчика: "Могила льва" [1971], "Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа" [1983], и "Пейзаж с тремя купальщицами" [1985], "Кино про кино" [2002] (фильм был показан на первом "Pacifice" в 2003 г.). "Нанкийский пейзаж" - новое направление в его творчестве. На вопрос: "О чем картина?" - режиссер ответил: "Я бы назвал ее балладой о двойственности, или, как еще говорят, об амбивалентности" ("Кинотавр daily" от 06.06.06).
Кстати, в этом году международное жюри возглавит известный режиссер и сценарист, а в прошлом актер (играл на Таганке, снимался в кино) Иван ДЫХОВИЧНЫЙ. Его последняя работа - картина "Вдох-выдох", повествующая о сложностях семейной жизни, вышла в прокат в мае. Это история взаимоотношений мужчины и женщины, расставшихся после семи лет совместной жизни. Им выпадает шанс встретиться снова. За 10 часов они пытаются реанимировать потерянное чувство и заново понять друг друга. В фильме играет лидер группы "Беспредел", актриса Екатерина ВОЛКОВА, запомнившаяся многим ролью в сериале "КГБ в смокинге". В роли героя выступает актер и телеведущий Игорь МИРКУРБАНОВ.
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