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Владивосток получил еще один подарок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Персональная выставка известного приморского художника, члена Союза художников России Владлена КАМОВСКОГО открылась 7 июля в галерее Артэтаж при поддержке владивостокского филиала Внешторгбанка. Эта экспозиция уникальна для нашего города и носит символичное название "Владивосток: энергия возможностей".

Выставка будет проходить до 31 августа. За это время все желающие смогут насладиться видами Владивостока - такого, каким его видит художник. Под стеклянным куполом нового помещения галереи разместились сразу три масштабные работы художника - панорамы Владивостока, каждое из полотнищ - около 17 метров длиной! Вместе эти картины никогда не экспонировались.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть портреты владивостокцев, выполненные карандашом, - художник любит рисовать людей в городском автотранспорте.

На рубеже 60-70-х Владлен Камовский сразу и без сомнения нашел себя в необычной разновидности пейзажа - городском пейзаже, при этом художник крайне точен в передаче настроения нашего города.

Всю свою жизнь Камовский верен городскому пейзажу, любимому городу - за это его называют "певцом Владивостока". В своих картинах он отразил лучший, солнечный Владивосток. "Это большой художник, человек с большой душой", - чуть не плакали первые посетители выставки.

Несмотря на свою приверженность Владивостоку, сам Владлен Александрович не коренной житель, хотя во Владивостоке живет уже более сорока лет.

Досье

Владлен Камовский - живописец, член Союза художников России, член Петровской академии наук и искусств. Родился в 1937 г. в Москве. 1955-1958 гг. - Биробиджанское художественно-графическое училище, хатем Дальневосточный институт искусств. 1968-1970 гг. - художник-оформитель Художественного фонда Приморского отделения Союза художников. С 1971 г. - преподаватель инженерной графики и рисунка в Дальневосточном политехническом техникуме. У художника состоялось более десяти персональных выставок.

Отдельного внимания заслуживает организация экспозиции. То, что Внешторгбанк поддерживает духовное начало, - большая, заслуга. "Огромное спасибо Внешторгбанку, который сделал этот подарок Владивостоку", - благодарили гости на открытии выставки.

Мы не преминули поинтересоваться, почему именно Камовский, хотя ответ напрашивался сам собой. "В первую очередь нас привлекло то, что Владлен Александрович пишет Владивосток и верен ему уже долгие годы. Он не просто патриот, он старается передать особую энергетику города, и это ему удается. Ведь в этом городе все особенное - и пейзажи, и люди, и настроение", - комментирует заместитель управляющего Владивостокского филиала Внешторгбанка Алексей СОЛОДУШКО. Для Внешторгбанка это не первая акция. Банк уже давно выступает инициатором и организатором подобных мероприятий. Из последних запомнившихся - выставка детских рисунков в галерее "Арка". "Будут и другие проекты, не менее интересные", - пообещал Внешторгбанк.

Адрес галереи "Артэтаж": ул. Аксаковская, 12 (остановка "Фуникулер").

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