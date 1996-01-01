Все на Сабантуй-2006!

24 июня в 11.00 на стадионе "Юбилейный" села Вольно-Надеждинского в 14-й раз состоится праздник татар и башкир Приморья "Сабантуй", устраиваемый общественной организацией "Туган иль" ("Родина").

Его обширная культурная и спортивно-развлекательная программа насыщена песнями, танцами и различными состязаниями, в которых может принять участие каждый желающий, а приглашаются, как всегда, люди всех национальностей, добрыми отношениями которых славен Приморский край.

"Гвоздем" праздника традиционно станет национальная борьба крящ на полотенцах (от мала до велика), победитель которой - батыр - получит в награду барана. А женщины продемонстрируют кулинарное мастерство, представив на конкурс татарские национальные блюда собственного изготовления.