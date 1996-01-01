Виктор Пелевин. Числа: Роман.-М.: Эксмо, 2006.-320 с.

Роман "Числа" уже публиковался в авторском сборнике ПЕЛЕВИНА "Диалектика Переходного Периода". На этот раз издательство "Эксмо" с целью привлечь новых читателей переиздало его в оригинальном оформлении самого автора.

Главный герой - обычный бизнесмен Степан Михайлов, именуемый просто Степа, страдает легкой паранойей по поводу цифр. Излюбленным же числом для Степы является "34". "Засыпая, он считал не до ста, а до тридцати четырех, и так далее.

Действие происходит в Москве. Роман насыщен приметами наших дней: здесь и рэкетиры-чеченцы Иса и Муса, и бывший чекист капитан Лебедкин, и гений пиара ("пиардун") Малюта, и шустрая Мюс (подруга Степы), и его духовный учитель, "гадатель" Простислав. Не обошлось, конечно же, без любезных сердцу Пелевина буддистских и прочих восточных занудностей. Некоторые эпизоды читаются с интересом, иные же - с отвращением. Но Пелевин предсказуем, даже пестрота языка персонажей и извращенные постельные сцены не спасают роман. Так и хочется сказать: "Пугает, а мне не страшно".

Книги предоставил магазин "Книжный червь".