Виктор Галкин, художественный руководитель Театра молодежи: "Мы не пытались изображать японцев, а были сами собой"

Ехать в Японию со спектаклем "Ётэко - невеста обезьяны" по сказке японского классика КАВАМУРЫ - это все равно, что в Тулу - со своим самоваром. Тем не менее Театр молодежи в начале лета решился на этот шаг и даже заслужил любовь и уважение японской публики.

- Взрослые и дети очень эмоционально реагировали на наш спектакль. Приходили за кулисы, благодарили : "Большое спасибо, что вы не пытались изображать японцев, а были сами собой" , - рассказывает Виктор ГАЛКИН, художественный руководитель и режиссер театра.

- Ваш театр не первый ставит "Ётэко"?

- Десять лет назад его ставили в Омске, и актеры возили постановку в Японию. И вот привезли его мы, но немного опоздали - в прошлом году в Японии умер актер, который традиционно играл главную роль.

Эту сказку для детей знают все японцы. Когда мы приехали в Нисивага, на спектакль пришел мэр города. Затраты по нашему пребыванию взяла на себя японская сторона. Мы познакомились с автором пьесы - живым классиком японской литературы, г-ном Кавамура, любимцем читающей публики. Очень подвижный человек, водит машину, бывал в России и собирается еще раз, хотя ему уже 84 года.

- Где вы еще успели побывать?

- Мы посетили Токио и префектуру Ивате. Наши гастроли шли параллельно с гастролями Большого театра, который приехал в Японию в рамках фестиваля Российской культуры, посвященного 50-летию восстановления дипломатических отношений между нашими странами. В Токио нас приветствовал посол России в Японии, была встреча в МИД, где обсуждались вопросы молодежной политики, дальнейшего сотрудничества.

В Токио все пять наших спектаклей прошли при полных залах. Мы привезли Чехова "Вот тебе и театр" и боялись, поймут ли его японцы. Но у них существуют те же проблемы взаимоотношений отцов и детей. Может быть, этот конфликт у них даже острее. В программке для зрителей были помещены фотографии сцен из спектакля и диалоги. И потому все было понятно без перевода. За кулисы приходили японцы и благодарили, многие говорили на русском языке. Вместе с нами в Японию был приглашен художник Сергей ГОРБАЧЕВ с выставкой картин.

- Ваше пребывание в Японии не ограничилось одной работой?

- Японцы постарались организовать побольше разных встреч и экскурсий. Нас пригласили в гости артисты театра "Виноградинка". Специально для нас в темноте зажгли дорожку из фонарей к самым дверям театра. А у входа встречали два человека в маске обезьян. Мы освоили искусство приготовления рисовых лепешек - толкли рис в огромной ступе, побывали в театре Кабуки, историческом музее Эдо в центре Токио, сфотографировались с борцами сумо.

В Нисивага наши актеры провели мастер-классы по сценическому движению. После пресс-конференции на следующий день мы обнаружили, что про нас уже знает половина города. А вечером приморскую труппу ждал сюрприз - в театре накрыли фуршетные столы, а по периметру зрительного зала женщины всех возрастов - от девочек до бабушек - танцевали национальные танцы. Барабанщики поразили своим мастерством.

- На какие средства вы совершили эту поездку?

- Часть денег выделила краевая администрация. Другую часть - наши спонсоры. Среди них унитарное предприятие "Приморская краевая аптека", руководитель Василий СЫСОЙКИН. Еще один наш спонсор - "IP-телефония". Руководитель Елена ГРИЧИЩЕВА уже не первый раз помогает театру - при ее поддержке состоялись гастроли в Америку. Юридическое бюро "Совет", руководит которым Елена ТРУСОВА - наш добрый помощник. И огромная благодарность "Владавиа" за скидки на билеты.

- Известно, что у Театра молодежи обширные международные связи...

- В 2000 году в китайском городе Хунчунь провинции Янцзи мы ставили спектакль "Как закалялась сталь". Потом был 5-й международный фестиваль в Мелихово, усадьбе-имении Чехова. В Сиэтл возили спектакль "Эти свободные бабочки". Здесь же хотят увидеть наш "Бабий бунт" с американскими исполнителями в массовке, точнее нашими соотечественниками, которые живут в Америке. На днях пришел интересный факс из Южной Кореи: нам предлагают принять участие в фестивале "Театральный маршрут - Железный Шелковый Путь". Предполагается проехать на поезде по Сибири и поставить спектакли в городах России.