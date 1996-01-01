Нам пора учиться у Дерсу

В начале июня Леонид КРУГЛОВ, фотограф журнала GEO, режиссер и кинодокументалист, вернулся из экспедиции по Приморскому краю. Ровно через сто лет он повторил маршрут Владимира АРСЕНЬЕВА и Дерсу УЗАЛА. Уссурийская тайга запала в душу известному путешественнику.

- Леонид, как возникла такая идея - повторить путешествие Арсеньева?

- Уссурийская экспедиция - это часть проекта "Семеро смелых": мы решили пройти по маршрутам семи российских путешественников. В Папуа-Новой Гвинее мы двигались по следам Миклухо-Маклая, в Африке - по дневникам Александра Булатовича, его экспедиция относится к началу прошлого века. И можете себе представить - в некоторых районах Эфиопии с тех пор почти ничего не изменилось...

- Вы побывали во многих уголках земного шара, и, наверное, вас трудно чем-то удивить. Какое впечатление произвела на опытного путешественника Уссурийская тайга?

- Впечатление, что я побывал в одном из самых красивых мест на Земле, которые мне только доводилось видеть. Наш маршрут проходил по тем местам, где еще сохранилась нетронутая природа Приморского края. Мы наблюдали удивительные восходы над тайгой, поднялись на Шкотовское плато, где берут начало многие реки, и у меня возникло ощущение, что место это непростое, что здесь находятся истоки чего-то невидимого, но очень важного. В последний день путешествия мы побывали в пещере под названием Спящая красавица. Когда-то здесь проводились инициации для молодых охотников - в пещере их подвергали различным испытаниям, и юноши выходили оттуда уже взрослыми мужчинами. Здесь, среди древних масок и наскальных рисунков, я сам в какой-то момент почувствовал себя первобытным человеком. В ходе этой экспедиции мы сделали великолепные кадры.

- Какую технику вы берете с собой в путешествие?

- Для съемок документального фильма мы используем компактные цифровые видеокамеры - в путешествии они очень удобны. А вот цифровым фотоаппаратом я снимаю только экспедиционные кадры - получается своего рода дневник путешествия. Эта техника хороша тем, что не требует долгой настройки, но фотографии для журнала GEO я до сих пор снимаю на пленку. Отчет об уссурийской экспедиции можно будет увидеть на страницах GEO в начале следующего года - скорее всего, в феврале-марте. Ведь наше путешествие по следам Арсеньева еще не закончено - следующий этап намечен на сентябрь. Кадры будут "живые", никакой компьютерной обработки - таков принцип журнала GEO: получить максимально качественные фотографии и оставить их в нетронутом виде.

- Прокладывая свой маршрут по дневникам 100-летней давности, вы, должно быть, сравнивали то, что видите вокруг, с тем, что описал Арсеньев...

- Да, за это время в Уссурийской тайге произошли не самые лучшие изменения. Люди жестко вторгаются в этот мир и пытаются забрать у природы всё, что только можно, но ничего не дают взамен. В той первобытной пещере у меня возникло ощущение, что мать-природа затаилась в самой глубине и хочет нам что-то сказать. А слова ее простые - природа слабеет и просит о помощи. Я много путешествую и по всему миру вижу одну и ту же картину: леса вырубаются, полезные ископаемые вырабатываются "под ноль", исчезают редкие животные и растения.

Я считаю, что решение проблемы не только в том, чтобы выстроить кордоны и жестко контролировать доступ к природным богатствам. Ведь местные жители знают лазейки и все равно обойдут эти барьеры и будут рубить деревья, если другой возможности прокормить себя и свою семью у них не будет. И большой чиновник прилетит на вертолете и будет охотиться на того, на кого захочет - никакие запреты на него не подействуют. Поэтому начинать нужно с головы - пора уже что-то менять в нашем отношении к природе, и в этом смысле наше путешествие, фотографии и будущий документальный фильм об Уссурийской тайге очень важны. Шкотовское плато, древние пещеры, река Бикин - всё это жемчужины, которые сегодня у нас в руках, но завтра их может уже не быть.

Арсеньеву повезло: он встретил Дерсу Узала, который открыл для него этот удивительный мир. Арсеньев вошел в тайгу городским жителем, а вышел уже совсем другим человеком. И я надеюсь, что скоро мы все начнем меняться, если хотим выжить на этой планете - другого выхода у нас просто нет.

- А вы не встретили в тайге своего "Дерсу"?

- Первый этап нашего путешествия по Приморью пришелся на февраль, и тогда с нами действительно был проводник Василий ДУНКАЙ, у него есть нанайские и удэгейские корни. В селе Красный Яр, откуда родом Дункай, его в шутку называют Дерсу Узала. Тайга для него - открытая книга, я многое от него узнал, и в нашем путешествии был такой момент, когда я выжил только благодаря Василию.

Жители села Красный Яр не похожи на нас с вами - у них другое мироощущение. Они не покоряют природу, а чувствуют свою зависимость от нее, они знают, как распорядиться тем, что дает природа, и в то же время ей не навредить. И нам очень важно научиться этому у Василия Дункая и Дерсу Узала.