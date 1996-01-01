Анастасия Волочкова: Красота не зависит от диет

"Вечера балета" начнутся во Владивостоке 22 июня. В них войдут спектакли хореографического училища ДВГУ, Корейского национального балета (Сеул), а также концерты с участием солистов Большого театра. К нам приедет Анастасия ВОЛОЧКОВА - балерина, имя которой опутано слухами, сплетнями, восхищением и почитанием.

После того как в 17 лет Волочкова получила партию в балете "Лебединое озеро" в Мариинском театре, на актрису непрерывно обрушивается лавина сплетен, интриг и зависти. Одни знаменитые хореографы (Григорович, Эйфман) ставят для нее свои балеты, другие, не менее знаменитые, выдворяют ее из театра. Одни называют ее "Курниковой в балете", другие добавляют к фамилии букву "с". Дирекция ГАБТа сочла, что в услугах Волочковой не нуждается. Почему? Анастасия считает, что в театре несправедливо поступали с людьми и до неё и будут делать это после.

Анастасия снимается в телесериалах, демонстрирует на подиуме модели одежды известных дизайнеров, участвует в политической жизни страны. Залог ее трудоспособности - жесткая дисциплина. Её день начинается всегда с балетного урока. Он длится полтора часа.

На вопрос о диете она говорит, что любит зеленый шпинат во всех вариациях. Она почти вегетарианка и очень любит рыбу, фрукты, овощи и сыр. Но убеждена, что красота не зависит от диет, её нельзя купить в косметическом магазине или салоне, приобрести с помощью пластического хирурга или спортивного тренера. Важен собственный внутренний свет.

Недавно Анастасия родила дочку. Она была активной беременной. На восьмом месяце решила первой в мире осуществить замысел Вацлава НИЖИНСКОГО поставить танец для беременной балерины. Отрепетировала номер на музыку Баха, арендовала студию, нашла съемочную группу и сняла клип, где танцевала в красиво задрапированной тунике на греческий манер.

Муж балерины Игорь Вдовин входит в руководство Союза промышленников и предпринимателей. Крестные дочери Ариадны - Оксана ПУШКИНА и Александр ШОХИН.

Билеты на 25 июня, концерт "Новеллы любви" с Анастасией Волочковой в театре Горького, уже практически проданы.