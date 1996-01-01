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Наваждение любви
Сегодня в Приморском краевом академическом театре имени Горького премьера - "Наваждение любви" по роману Набокова "Камера Обскура".
Известно, что большинство зрителей в театре - это женщины. И что они будут делать на спектакле "Наваждение любви", где зрелый мужчина влюбляется в юную девушку - спектакле остром, тяжелом, с множеством любовных треугольников и даже убийством - трудно представить. Наверно, воображать своих мужей на месте главного героя. Или себя на месте юной героини... Режиссер - Станислав ТАЮШЕВ - считает, что зрительское внимание при таком сюжете гарантировано на протяжении всего спектакля.
- Набоков запоздало пришел к русскому читателю. Он был запрещен, сейчас его издают, и его произведения можно купить в любом книжном магазине. В начале перестройки все театры "накинулись" на Набокова, везде ставили его "Лолиту". "Камера Обскура" - замечательный роман, в нем примерно та же тема, что и в "Лолите", но страсть не так скандальна. Мужчина влюбляется в 16-летнюю девушку - это типично, во всяком случае, лично у меня была такая история. Такой сюжет есть в каждом бульварном романе, но Набоков пошел гораздо глубже, и его сюжет интереснее. Зритель будет до самого конца гадать, чем же все кончится.
- Будет "японский" конец: "Все умерли"?
- Не скажу. Увидите сами. Мне нравится, что Набоков, в отличие от, скажем, Чехова и Бунина, не стесняется острых сюжетов. Он следует за Достоевским, у которого каждый роман можно считать детективом: "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы"... Вот и "Камера Обскура" писалась в 1925 году в Берлине в надежде на то, что она будет поставлена в кино. Почему-то этот замысел не удался. Видимо, Набоков был чужаком, эмигрантом - и пробиться в немецкую киноиндустрию ему не удалось. Но написан роман в киношной манере - любовные страсти, "треугольники" и убийство в конце. Главные роли играют Николай ТИМОШЕНКО и Ольга НАЛИТОВА.
- Вы не первый раз в Приморье?
- В приморском театре я первый раз ставлю спектакль. Но свою театральную деятельность 30 лет назад я начинал на Дальнем Востоке. После ГИТИСа приехал в Хабаровск, был главным режиссером сначала молодежного, потом драматического театра. За восемь лет я часто приезжал во Владивосток, дружил с академическим театром. У меня были друзья-актеры: Лариса СОРОКА, Валерий НИКИТИН - всех не перечислишь. Ефим ТАБАЧНИКОВ был для меня идеалом режиссера. Какие замечательные спектакли шли тогда! "Шестой этаж" с молодым и красивым Ефимом ЗВЕНЯЦКИМ... Я всегда любил владивостокский театр. В нем какой-то шарм особый. В Хабаровске даже само здание какое-то скучное. А здесь были актеры хорошие, на которых можно было полюбоваться. Этот шарм со временем не потерялся, не потускнел. Приехав сюда много лет спустя, я посмотрел "Поминальную молитву", "Три сестры" и убедился - театр в хорошей академической форме. И что удивительно - всегда полный зал. Не каждому театру удается заслужить такую любовь зрителя.
- Так вы кочующий режиссер?
- Да, я ставил спектакли в Хабаровске, Ярославле, Казани, Москве, в родном Саратове. В июле к вам приедет Хабаровский театр музыкальной комедии - там есть мои спектакли: "Мистер Икc", "Ночь перед Рождеством". Сначала мне было непривычно в театре оперетты, но потом я подумал: "Почему нет?" Я даже драматические спектакли выстраиваю по закону музыкального произведения.
- Раз вы так много ездили и видели, что вы думаете насчет мрачных пророчеств о скором конце театра как такового?
- Об этом смешно и говорить. Театр жив и будет жить. Но не везде такая благополучная ситуация, как во Владивостоке. Я хочу перефразировать Толстого и сказать: все хорошие театры хороши по-своему, а все плохие театры удивительно похожи друг на друга. Ставят одни и те же пьесы, интригуют, одинаково "сжирают" свох руководителей. По счастью во Владивостоке надолго задержался Ефим Звеняцкий, и в этом секрет благополучия театра.
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