Театральное лето-2006 во Владивостоке обещает быть очень насыщенным. В июне нас ждут премьеры в театре Горького - "Наваждение любви", по роману НАБОКОВА "Камера обскура", "Три сестры" и оригинальный спектакль - авторское прочтение Чехова "Три сестры. Годы спустя" Л. ЗАЙКАУСКАСА.

Также в июне мы увидим хорошо знакомые и любимые спектакли - "Поминальная молитва", "Борис Годунов" и другие.

22 июня начинаются "Вечера балета". Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, главный режиссер и художественный руководитель театра, не скрывает, что эти "вечера" - его любимое детище и он будет страшно рад, если жители Владивостока останутся довольны балетом. "Вечера" начнутся спектаклем хореографического училища ДВГУ, на следующий день запланирован большой дивертисмент с участием солистов Корейского национального балета (Сеул).

24 июня в концерте "Звезды мирового балета" примут участие солисты Большого театра корейского балета. Билеты на все эти концерты еще есть в продаже - от 800 рублей и выше. А вот на "Новеллы о любви" с участием Анастасии ВОЛОЧКОВОЙ их уже почти не осталось. Знаковое событие 2006 года - концерт "Оркестра ХХI века" с участием солистов оперы Большого театра (27 июня). Дирижер - народный артист России Павел ОВСЯННИКОВ (с 1978 по 2004 годы он был художественным руководителем и главным дирижером Президентского оркестра РФ).

Июль пройдет под знаком оперетты. В театр Горького приезжает с гастролями Хабаровский театр музыкальной комедии. Со сцены прозвучит классика: "Сильва", "Летучая мышь", "Мистер Икс", а также современные спектакли.

Весь июнь и июль открыты двери для зрителей в Театре молодежи. каждый день (кроме воскресенья) в 11.00 начинаются спектакли для детей.

Каждую пятницу в 17.00 - спектакли для взрослых: "Пусть гитара играет", "Жестокие игры", "Бабий бунт". 24 июня состоится концерт театра танца "Каури". В августе оба театра уходят в отпуск. В краевом академическом будет идти ремонт - замена кресел в зрительном зале. Так что в разгар лета - все на пляж.