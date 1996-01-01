Их герои - мы сами

Обзор книжных новинок

Евгений Гришковец. Планка. Рассказы. М.: Махаон,2006. 288с.

Трудно представить человека, который никогда не читал или никогда не слышал / не видел Гришковца. Режиссер, актер, прозаик, драматург, который не перестаёт всему на свете удивляться: Читатель задаётся вопросом: " Наивно?" И сам себе отвечает: "Супер!" Гришковец повествует, запинаясь, спотыкаясь, путаясь. В нем узнаешь свои никогда не произнесенные слова, недодуманные мысли, его герои - это не наши соседи или друзья, а мы сами. Перечитывая Гришковца, мы вспоминаем то важное, что почему-то забыли. Автор заставляет нас радоваться, казалось бы, незначительным мелочам, которые, собственно, и составляют нашу жизнь.

Но возраст почемучки закончился. Так легко узнаваемый аутизм автора проскальзывает лишь в небольшом цикле рассказов "Другие", повествующем всё о том же моряке-тихоокеанце. Всё больше его герои напоминают загнанную лошадь, которую остаётся разве что пристрелить ("Спокойствие" и "Лечебная сила сна"). Лишенному каких бы то ни было иллюзий читателю не остается ничего другого, как принимать жизнь героев как данность, с ее жестокостью и отсутствием обязательного прекрасного будущего. Эволюция на лицо. Его язык стал богаче, ярче, вкуснее, здесь можно расслышать эхо Шукшина, Чехова, предрешенность Петрушевской. Гришковец никогда не станет Сорокиным, но его герои уже не те добродушные и немного занудные персонажи, это и аджарцы, и бизнесмены из провинции, и звезды, у каждого из которых в любой момент может упасть планка.

Саша Чубарьян. Полный root/ Роман.-М: Росмэн,2006.-379с.

"Полный Root" - отличный фантастический приключенческий роман. Отличный, от других - состряпанных на скорую руку и в надежде на легкую поживу книжек, коими заполнена сегодня ниша развлекательной литературы. Издательство "Росмэн" за последние годы по праву заслужило титул самого популярного издательства, (чего стоит хотя бы "Гарри Поттер"!) и вовсе не случайно избранная им стратегия продвижения почти не давала осечек. Она довольно проста: не распыляя силы, взять одну, пусть не идеальную, но достаточно крепкую книгу, и сделать из нее бестселлер года. То же самое и с романом Чубарьяна. Как говорится на сайте издательства, "Полный Root" обещает стать главным событием 2006-го и что это будет не единственная книга Александра Чубарьяна в этом году. В данный момент кинодраматург Дмитрий Зверьков ("Охота на пиранью") срочно пишет сценарий в расчете на два полнометражных кинофильма, за режиссуру которых, после трех летнего перерыва, лично взялся Валерий Тодоровский.

"Полный Root" в переводе с компьютерного на обывательский - "Полный доступ", так обозначается получение статуса, дающего карт-бланш на любые действия. Как несложно догадаться, перед нами так называемый киберпанк - фантастика, описывающая недалёкое будущее, базирующееся на информационных технологиях. Людям вживляют чипы, расширяющие память, делают операции, после которых они становятся непревзойденными бойцами, всесильные корпорации, держащие в своих руках почти всё человечество. Главные герои романа - хакеры, живущие в Москве, которые промышляют своим странным ремеслом, объединяются в кланы и стараются не попадаться на глаза сетевой полиции.

Развитие сюжета, надо сказать, ничуть не оригинальнее завязки. Про все, что рассказал и описал Чубарьян, сказка уже есть, даже не одна. Но удивительным образом в каждый отдельный момент сюжет абсолютно непредсказуем, а каждый новый поворот выглядит внезапным и неожиданным. Чубарьян совершенно игнорирует правила и законы создания массовой литературы. Он забывает в нужных местах включить тревожную музыку, не испытывает читательского терпения, оттягивая на несколько страниц момент истины - одним словом, нагло пренебрегает всеми теми фокусами и приемами, которые веками отрабатывали его коллеги по цеху. Вместо этого автор с азартом первооткрывателя углубляется в придуманный мир и исследует его возможности. Читатель же в итоге получает непривычно искренний романтизм, не пошлую сентиментальность и хороший приключенческий драйв.