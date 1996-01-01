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Тропой Арсеньева. Сто лет спустя
Известный российский путешественник отправится в Уссурийскую тайгу по следам Владимира АРСЕНЬЕВА.
Повторяя экспедицию 1906-07 гг. ровно через 100 лет по следам В. Арсеньева и Дерсу Узала в Уссурийскую тайгу отправился известный российский путешественник и кинодокументалист Леонид КРУГЛОВ. Маршрут путешествия основан главным образом на дневниках, оставленных Арсеньевым. Экспедиция стартовала 29 мая.
Впереди у путешественника сплав по горным рекам, горы Сихотэ-Алиня и поход в самые укромные уголки северного Приморья на лошадях, предоставленных конно-спортивным клубом "Русская тройка". Итогом путешествия станет фотовыставка и документальный фильм, показанный на центральных телеканалах.
Леонид Круглов - российский путешественник, режиссер, фотограф и кинодокументалист. За плечами Леонида путешествия на Тибет, в Эфиопию, Новую Гвинею, Заир, Уганду, на Таймыр, Алтай, в Южную Америку и т.д. Леонид - постоянный автор журнала "ГЕО", телезрителям он известен программой "Диалог со всем Миром" на телеканале REN-TV. Помощь в организации путешествия команде Леонида Круглова оказывает новый журнал для путешественников "ЭТО (Экология-Туризм-Отдых). Владивосток", он же является информационным спонсором путешествия.
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