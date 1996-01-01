Геннадий Ветров не пустил жену в "Блестящие"

6 июня во Владивостоке состоится концерт постоянного участника программы "Аншлаг" Геннадия ВЕТРОВА. Скорее всего, юморист приедет с девушкой, которая в последнее время сопровождает его в гастрольных поездках. Журналистам удалось раскрыть семейные тайны известного юмориста и выяснить, что Карина ЗВЕРЕВА - его молодая жена.

- Гена, где вы нашли такую красивую и артистичную жену?

- Я как-то выступал в одном питерском университете. Карина была студенткой и участвовала в самодеятельности. Она вышла на сцену, загримированной под Киркорова, но впечатления на меня не произвела. Нас познакомили, а на следующий день мы встретились в сборном концерте. Но я Карину еще долго завоевывал, потому что у нас большая разница в возрасте - 34 года...

- А если честно?

- 19 лет (Геннадию - 45 лет, Карине - 26). Когда мой папа узнал, что у меня такая молоденькая избранница, сказал: "Сынок, ты давно не изучал свой паспорт... Я тебе советую заглянуть в графу "Возраст" и спокойно разобраться с ситуацией". Но я сразу сделал этот выбор, и Карина тоже. Хотя поначалу ее мама была категорически против

- Глава в доме вы?

- Нет, я подкаблучник. Дома текст выучил - произнес его на сцене - и назад к жене.

- За такой глаз да глаз нужен...

- Так я ее никуда и не отпускаю. Карину приглашали стать солисткой группы "Блестящие" вместо Жанны ФРИСКЕ. Она неплохо поет, поэтому вполне могла бы выступать в группе. Но я сказал: "Не хочу ломать тебе карьеру, но выбирай...". Каринка два дня поплакала, но выбрала меня. И я сейчас делаю все для того, чтобы она себя реализовала рядом со мной.