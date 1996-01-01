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Геннадий Ветров не пустил жену в "Блестящие"
6 июня во Владивостоке состоится концерт постоянного участника программы "Аншлаг" Геннадия ВЕТРОВА. Скорее всего, юморист приедет с девушкой, которая в последнее время сопровождает его в гастрольных поездках. Журналистам удалось раскрыть семейные тайны известного юмориста и выяснить, что Карина ЗВЕРЕВА - его молодая жена.
- Гена, где вы нашли такую красивую и артистичную жену?
- Я как-то выступал в одном питерском университете. Карина была студенткой и участвовала в самодеятельности. Она вышла на сцену, загримированной под Киркорова, но впечатления на меня не произвела. Нас познакомили, а на следующий день мы встретились в сборном концерте. Но я Карину еще долго завоевывал, потому что у нас большая разница в возрасте - 34 года...
- А если честно?
- 19 лет (Геннадию - 45 лет, Карине - 26). Когда мой папа узнал, что у меня такая молоденькая избранница, сказал: "Сынок, ты давно не изучал свой паспорт... Я тебе советую заглянуть в графу "Возраст" и спокойно разобраться с ситуацией". Но я сразу сделал этот выбор, и Карина тоже. Хотя поначалу ее мама была категорически против
- Глава в доме вы?
- Нет, я подкаблучник. Дома текст выучил - произнес его на сцене - и назад к жене.
- За такой глаз да глаз нужен...
- Так я ее никуда и не отпускаю. Карину приглашали стать солисткой группы "Блестящие" вместо Жанны ФРИСКЕ. Она неплохо поет, поэтому вполне могла бы выступать в группе. Но я сказал: "Не хочу ломать тебе карьеру, но выбирай...". Каринка два дня поплакала, но выбрала меня. И я сейчас делаю все для того, чтобы она себя реализовала рядом со мной.
ДосьеВетрова называют любимчиком ведущей программы "Аншлаг" Регины ДУБОВИЦКОЙ. Сам артист это отрицает, но признается, что именно Регина дала ему в долг денег на новую квартиру. Ветров удивил ее еще тогда, когда в два часа ночи набрал номер домашнего телефона Дубовицкой и самонадеянно заявил: "Есть один очень хороший артист...". Она, конечно, была поражена такой наглостью, но "нет" не сказала - пригласила на просмотр и дала пять минут для того, чтобы "артист" себя показал. С тех пор номера Ветрова звучат в каждом выпуске "Аншлага".
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