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Прощай, "Белая гвардия"! До свидания, МХТ!
В спектакле "Белая гвардия" (он поставил точку в гастролях МХТ имени Чехова во Владивостоке ) более всего зрители аплодировали философии МЫШЛАЕВСКОГО (актер Михаил ПОРЕЧЕНКОВ) о том, что Россия сегодня - как стол с перевернутыми ножками.
Но столу не свойственно стоять вверх ногами, и потому он непременно встанет на свое место. Главное - не участвовать во всем этом беззаконии, не принимать близко к сердцу. И в этот момент в сердца зрителей проникает живое булгаковское чувство: переживем как-нибудь! И даже забываешь про то, что всех потом расстреляют. А вдруг не расстреляют на этот раз?
Актеры искренне посылают к черту всю эту политику, всю эту стрельбу - они абсолютно органичны в своем ощущении, потому что Россия перемен и кризисов, Россия крикливой политики и "послевоенной" экономики вернулась вновь. И зрительный зал столь же искренне поддерживает их в том, что надоели эти ужасы гражданской войны. Выпьем! Споем! Будем влюбляться и страдать! А они как-нибудь там сами, без нас...
Шесть спектаклей: "Амадей", "Тартюф", "Чайка", "Мещане", "Утиная охота", "Белая гвардия" были предельно актуальны, как говорится, полны аллюзий к сегодняшнему дню. А "Тартюф", классический мольеровский - и вдруг главный герой превращен в бывшего зека с вполне современной безнравственностью. Словом, практически нет зрителей, которым не понравились бы гастроли МХТ им. Чехова. Все в восторге от игры Олега ТАБАКОВА, Сергея БЕЗРУКОВА, Ирины МИРОШНИЧЕНКО, Михаила ПОРЕЧЕНКОВА, Александра СЕМЧЕВА, Константина ХАБЕНСКОГО. И только страшно расстроены, что не было Евгения МИРОНОВА:
У театра Табакова много завистников. Правда, еще Бернард ШОУ сказал: "Обилие завистников пугает. Отсутствие - настораживает". Недруги злятся, что актеры получают хорошую зарплату, что в театре сделан ремонт, что в коллективе жесткая дисциплина - никаких пьянок на рабочем месте. Актеры труппы получают к своему отпуску в подарок от театра порядка 25-30 тысяч рублей. Пресса пишет о "драконовских мерах", которыми Табаков вершит дела. Тем не менее все актеры, уволенные за ненадобностью, за невостребованностью репертуара (начиная с народного артиста Бориса ЩЕРБАКОВА), получили выходное пособие 30 тысяч рублей. Актеры, которые отдали МХТ по 30 и более лет, но сейчас не могут играть, получают ежемесячно около 12 000 рублей - вне зависимости от того, выходят они на сцену или нет.
Откуда деньги, спросите вы? Ответ прост. Мы же сами "ломились" на спектакли и выкладывали за билеты от 800 до 2 500 рублей. И пустых мест в зале не было. Даже оркестровая яма была заполнена зрителями. А перед спектаклем в кассе томились люди в надежде на "бронь", и если появлялись билеты за 2 500, расхватывали их как горячие пирожки. Причем шли на такие траты явно не толстосумы, а те, кого называют "нищей интеллигенцией". А дальше вступает в свои права арифметика: умножаем стоимость билета на число зрительских мест, на число спектаклей и получаем немалые миллионы. При этом никаких игр на низменных инстинктах публики, никакой "клубнички", и полное следование отцу-основателю театра НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО, которому принадлежат слова: "Как жить - со знаменем или как шакалы?"
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