Пауло Коэльо ждал от России знака судьбы

Последнюю неделю мая книги Пауло КОЭЛЬО расходились во Владивостоке рекордными тиражами. Причина тому - путешествие писателя, прослывшего благодаря своим романам магом и мистиком, по России. Паломничество - так сам Коэльо окрестил путешествие по самой длинной в мире железной дороге, началось 15 мая в Москве и закончилось 30-го, во Владивостоке. Промежуточными пунктами общения с читающей публикой были Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск.

Мистика и PR

По России писатель путешествует вместе со своей четвертой женой, бразильской художницей Кристиной ОЙТИСИЯ в сопровождении компаньонов и журналистов. Компания "Российские железные дороги" предоставила специально для этого турне два комфортабельных спальных вагона. По желанию писателя вагоны оборудованы душевыми кабинами. По словам самого Коэльо, возможность принимать душ в поезде - это его единственный бытовой каприз. В остальном же, заметил писатель, "в путешествии важно существовать в тех условиях, которые складываются". Впрочем, тут Коэльо слукавил, поскольку с ним в российское путешествие отправились два личных повара и два телохранителя.

У поездки "алхимика" две цели. Первая проста и понятна: писатель при помощи издателей отмечает 20-летие выхода своей первой книги "Дневник мага". Ее впервые издали на русском языке. Вторая цель окутана мистикой: Коэльо хотел познакомиться со страной, где его душа "чувствует себя как дома и ждет знака свыше". Если Коэльо удастся расшифровать послание небес, российские почитатели смогут гордиться новой книгой. Про Россию и загадочную русскую душу.

Популярность книг Коэльо оспаривать бессмысленно. Взглянуть на маэстро выстаиваются очереди из экзальтированных 14-летних девиц и солидных отцов семейства. Львиная доля успеха книг Коэльо, безусловно, заслуга его издателей. Упрощенная схема раскрутки такова. Пауло Коэльо заключил договор с английским издательством "Синобис", которое, в свою очередь, заключает договора на перевод книг за рубежом.

Первая книга на русском языке были издана большим форматом, в мягком переплете и расходилась плохо. Менеджеры "Синобиса" сменили партнеров и не прогадали, выбрав издательство "София". Не ошибся с выбором и сам Пауло Коэльо. У мага, мистика и писателя есть правило: он лично выбирает книгу для перевода. В России это был "Алхимик". Чтобы не разочаровывать своих российских почитателей, причину выбора он объясняет знаком свыше. Менеджеры "Софии" сдержанно говорят, что от успеха или провала первой книги зависит успех серийного выпуска.

К поездке писателя "София" основательно подготовилась: переиздала семь книг и выпустила последнюю переведенную на русский язык - "Дневник мага" ("Паломничество").

Во Владивостоке Коэльо принимал "Приморский торговый дом книги". В самом крупном магазине на Светланской за два дня до прибытия автора "Алхимика" были сделаны рекордные продажи новых изданий. Без книжки к телу автора не допускали.

Восемь маркеров на автографы

Очередь из жаждущих лично посмотреть на живую легенду выстроилась метров за сто до "Приморского дома книги". Процедура общение проходила так: в порядке живой очереди почитатель подходит к автору, тот ставит автограф, после чего два вежливых рослых охранника благодарят засвидетельствовавшего почтение и выводят из зала. И так в течение двух часов. К концу мероприятия перед легендарным писателем лежало восемь израсходованных маркеров.

Причины популярности Коэльо продавцы объясняют его простотой и доходчивостью в изложении сложных философских истин человеческого бытия: "Люди устали от излишней интеллектуальности. На нее нет ни времени, ни сил. А так и отдохнул, и к Вечности прикоснулся".

Наибольшее число почитателей Коэльо собралось в Екатеринбурге, около 800 человек. После такого нашествия писатель долго приходил в себя и к завтраку не вышел. Тем не менее продолжает утверждать, что для него очень важно лично пообщаться с каждым читателем, "так происходит живой контакт, и ко мне приходят идеи".

Досье Пауло Коэльо - автор множества книг, в том числе романа "Алхимик", который вошел в число 100 выдающихся произведений литературы за всю историю человечества по итогам широкомасштабного опроса, проведенного BBC. Он также входит в тройку самых популярных писателей в мире по тиражу издающихся произведений. В настоящее время книги Коэльо переведены на 150 языков. В нашей стране первым появился "Алхимик", затем вышли книги "Дневник волшебника", "Пятая гора", "Дьявол и сеньорита Прим", "Вероника хочет умереть", "11 минут".

Двухнедельная поездка по России по Транссибирской магистрали является частью его "паломничества" по миру, которое началось 20 марта и должно завершиться 22 июня. Коэльо сказал, что сейчас совершает трехмесячное паломничество по ряду стран. "Я уже побывал в Тунисе, Болгарии, Македонии, Словении, Украине, - сказал Коэльо, - И теперь, доехав до Владивостока, могу сказать, что был в России".