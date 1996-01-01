10 лет проШАГать танцуя

Школа современного танца "Шаги" отметила свой десятилетний юбилей. Основатель школы Алексей ИЩУК, талантливый педагог, сейчас живет в Москве, преподает во ВГИКе и Российской театральной академиии. О своем детище Алексей, конечно, не забывает, его творческие задумки и разработки до сих пор применяют преподаватели школы, возглавляет которую опытный и талантливый педагог Елена СИЗОНЕНКО.

10 лет не такой уж большой срок, но достаточный, чтобы убедиться в серьезной подготовке ее учащихся. А в этой школе обучают всем видам современного танца - это и стрит-джаз, который подразделяется на хип-хоп, хаус, ап-рок и модерн, и соул-джаз, и просто классический джаз.

На юбилейном концерте, как в калейдоскопе, сменялись "Звездная ночь", "4 октавы, или Времена суток", "Джунгли", зажигательная "Тропиканка". За каждым танцем стоит огромный труд, заключающийся в отработке движений, в видении образа, создании костюмов, построении сценария. Не все так просто в видимой легкости и грациозности движений.

Итак, дело Алексея Ищука живет и побеждает - подвел итоги юбилейный фильм, заставляющий вспомнить и трудовые будни, и победы, когда ученики школы становились победителями конкурсов. Дальнейших вам творческих успехов, юбиляры!