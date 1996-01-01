Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
10 лет проШАГать танцуя
Школа современного танца "Шаги" отметила свой десятилетний юбилей. Основатель школы Алексей ИЩУК, талантливый педагог, сейчас живет в Москве, преподает во ВГИКе и Российской театральной академиии. О своем детище Алексей, конечно, не забывает, его творческие задумки и разработки до сих пор применяют преподаватели школы, возглавляет которую опытный и талантливый педагог Елена СИЗОНЕНКО.
10 лет не такой уж большой срок, но достаточный, чтобы убедиться в серьезной подготовке ее учащихся. А в этой школе обучают всем видам современного танца - это и стрит-джаз, который подразделяется на хип-хоп, хаус, ап-рок и модерн, и соул-джаз, и просто классический джаз.
На юбилейном концерте, как в калейдоскопе, сменялись "Звездная ночь", "4 октавы, или Времена суток", "Джунгли", зажигательная "Тропиканка". За каждым танцем стоит огромный труд, заключающийся в отработке движений, в видении образа, создании костюмов, построении сценария. Не все так просто в видимой легкости и грациозности движений.
Итак, дело Алексея Ищука живет и побеждает - подвел итоги юбилейный фильм, заставляющий вспомнить и трудовые будни, и победы, когда ученики школы становились победителями конкурсов. Дальнейших вам творческих успехов, юбиляры!
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона