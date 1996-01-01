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Дамы приглашают кавалеров
Накануне акции "Ночь музеев" в школе № 52 г.Владивостока прошел бал исторического танца, организованный молодежью.
Ребята давно занимаются танцами и даже открыли свой мастер-класс. Вот почему они заинтересованы, чтобы их ряды пополнялись, ведь красотой всегда хочется поделиться. А прийти может каждый, тем более что занятия пока бесплатные. Платить приходится только за аренду помещения.
Началось все с того, что организаторы бала поехали на сибирский конвент ролевых игр в Томске, где впервые побывали на балу. Тогда возникла идея устроить нечто подобное и во Владивостоке.
На бал собрались Дюймовочка, Питер Пен, Капитан Крюк, Красавица и Чудовище, Белоснежка. Каждый из сказочных персонажей в начале торжества прошел по красной дорожке. Встречали красавиц и чудовищ организаторы праздника, которые выглядели как самые настоящие пираты. Вот почему бал было решено образно перенести на палубу корабля Капитана Крюка.
- К нам приходят ребята, которые хотят проявить себя. Для этого они и шьют костюмы. Причем сами, мы помогаем только с выкройками и моделями, - говорит Данил БЫКОВ, один из организаторов. - Девушки справляются отлично, ну а парни обращаются к ним за помощью.
Кстати, в списке исторических танцев, были такие, как вальс Людовика XV, "Алеманда леди Сесилии", "Квадратная Паванна" и др. Разучили давно забытые танцы ребята при поддержке Ассоциации исторического танца Санкт-Петербурга, филиалы которой есть в Новосибирске и Томске.
Кроме танцев на балу устроили игры. Например, "Ручеёк". "Конечно, ни один бал не обходится без кокетства, - признаётся Данил, - ведь для девушек это так важно: похвастать своим нарядом, почувствовать себя дамой, знать, что молодые люди обращают на тебя внимание".
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