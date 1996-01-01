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"Код да Винчи" установил рекорд за пределами США

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Фильм "Код да Винчи" установил за рубежом абсолютный рекорд, собрав за первые три дня показа за пределами США 147 миллионов долларов, сообщает газета "Взгляд".

Такого показателя в дни премьерного показа не удавалось до сих пор достичь ни одной американской ленте. В США кассовые сборы составили 77 миллионов долларов, и в сумме по всему миру "Код да Винчи" уже набрал 224 миллиона долларов. И это тоже почти рекорд - только одному фильму за всю историю кино удалось за первый уикенд собрать больше: рекорд "Звездных войн-3" составляет 254 миллиона долларов. В США среди рекордсменов первого уикенда "Код да Винчи" занял лишь 13-ю строчку.

Однако среди картин 2006 года у него пока лучший показатель - до этого лидером в финансовом отношении был мультфильм "Ледниковый период: глобальное потепление", вышедший на экраны 7 недель назад и собравший в первые дни 68 миллионов долларов.

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