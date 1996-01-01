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"Код да Винчи" установил рекорд за пределами США
Фильм "Код да Винчи" установил за рубежом абсолютный рекорд, собрав за первые три дня показа за пределами США 147 миллионов долларов, сообщает газета "Взгляд".
Такого показателя в дни премьерного показа не удавалось до сих пор достичь ни одной американской ленте. В США кассовые сборы составили 77 миллионов долларов, и в сумме по всему миру "Код да Винчи" уже набрал 224 миллиона долларов. И это тоже почти рекорд - только одному фильму за всю историю кино удалось за первый уикенд собрать больше: рекорд "Звездных войн-3" составляет 254 миллиона долларов. В США среди рекордсменов первого уикенда "Код да Винчи" занял лишь 13-ю строчку.
Однако среди картин 2006 года у него пока лучший показатель - до этого лидером в финансовом отношении был мультфильм "Ледниковый период: глобальное потепление", вышедший на экраны 7 недель назад и собравший в первые дни 68 миллионов долларов.
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