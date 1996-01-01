День музеев отметили ночным праздником для горожан

Впервые музеи Владивостока работали ночью. Празднование международного дня музеев началось парадом автомобилей из Музея автомотостарины. Далее все желающие смогли увидеть выставку уникальных фотографий в музее Арсеньева "Черно-белое", послушать музыкальные коллективы Владивостока, посмотреть выступление цыганского театра, а также колледжа моды и дизайна ВГУЭС.

В галерее "Арка" на всеобщее обозрение были выставлены фотографии из Рима и Неаполя и показаны фильмы об Италии в черно-белом исполнении и фильм "Каникулы", снимавшийся во Владивостоке. Всю ночь в центре города работали фотографы и художники, а для посетителей специально работали и уличные кафе. "Ночь музеев" проводится впервые во Владивостоке при поддержке управления культуры администрации Владивостока и администрации Фрунзенского района. По словам посетителей ночного действия, такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, потому что во Владивостоке очень много талантливых художников и фотографов, которым есть что показать почитателям искусства. К тому же сама идея организации именно ночных выставок привлекает намного больше людей.